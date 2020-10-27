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27.10.2020 15:39
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Подросток на мотоцикле без документов попал под машину в Парголово

Юный мотоциклист пострадал в ДТП в Выборгском районе Петербурга днем 27 октября. Он не разъехался с автомобилем на перекрестке.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность», около 14 часов у дома 216, корпус 1, по Выборгскому шоссе в Парголово автомобиль сбил мотоциклиста. По словам участника мотосообщества Димы, пострадавший — 15-летний парень, он получил ушибы и перелом бедра.

«Парень жив. Он в скорой. Приехали родители», — добавляет очевидица Натали.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что примерно в 14:10 у дома 214 по Выборгскому шоссе 15-летний подросток на кроссовом мотоцикле при проезде перекрестка столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением 64-летнего мужчины.

Парень получил тяжелые травмы. Мотоциклом он управлял без документов. Подросток был в мотошлеме.

Фото: «Мотосолидарность официальная страница»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Мотосолидарность официальная страница»

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Комментарии (3)

Olen
Заголовок не верный!
Родители ребёнка ПОПАЛИ НА ремонт машины.
Ни прав, ни страховки, ни мозгов.
a.159753123
Это не мотоцикл. Это питбайк, спортинвентарь. Не требует открытой категории. Но и не имеет права на движение по ДОП.
hedgehog_
вот мотоциклы наглые - ездют без документов, понимаешь.
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