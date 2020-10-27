Подросток на мотоцикле без документов попал под машину в Парголово
Юный мотоциклист пострадал в ДТП в Выборгском районе Петербурга днем 27 октября. Он не разъехался с автомобилем на перекрестке.
Как сообщают в группе «Мотосолидарность», около 14 часов у дома 216, корпус 1, по Выборгскому шоссе в Парголово автомобиль сбил мотоциклиста. По словам участника мотосообщества Димы, пострадавший — 15-летний парень, он получил ушибы и перелом бедра.
«Парень жив. Он в скорой. Приехали родители», — добавляет очевидица Натали.
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что примерно в 14:10 у дома 214 по Выборгскому шоссе 15-летний подросток на кроссовом мотоцикле при проезде перекрестка столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением 64-летнего мужчины.
Парень получил тяжелые травмы. Мотоциклом он управлял без документов. Подросток был в мотошлеме.