Тайник с сигаретами обнаружен в матрасе водителя грузовика в пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе, сообщает 27 октября пресс-служба Псковской таможни.



Совместно с пограничниками таможенники обнаружили контрабандные сигареты в кабине тягача, который ехал в Латвию. Табачная продукция белорусского производства была спрятана под обшивкой кабины в полостях над лобовым стеклом и на спальном месте в специально изготовленном матрасе.



Всего инспекторы выудили из машины 727 пачек сигарет. Всё найденное изъяли, а в отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении.