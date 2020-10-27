На выезде из России у водителя грузовика изъяли сигаретный матрас
Тайник с сигаретами обнаружен в матрасе водителя грузовика в пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе, сообщает 27 октября пресс-служба Псковской таможни.
Совместно с пограничниками таможенники обнаружили контрабандные сигареты в кабине тягача, который ехал в Латвию. Табачная продукция белорусского производства была спрятана под обшивкой кабины в полостях над лобовым стеклом и на спальном месте в специально изготовленном матрасе.
Всего инспекторы выудили из машины 727 пачек сигарет. Всё найденное изъяли, а в отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении.
Это, однако, был не единственный подобный случай. Как рассказал начальник таможенного поста МАПП «Убылинка» Роман Сушинский, несколькими днями ранее из ниши над лобовым стеклом другого грузовика извлекли 534 пачки сигарет.
На границе России и Латвии регулярно ловят табачных контрабандистов. Так, в сентябре 2020 года нелегальный груз таился в стенах железнодорожных вагонов с углём, удобрениями и пиломатериалами, а также в грузовике.