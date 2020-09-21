Белорусскую контрабанду везут из России в ЕС. В вагонах с удобрениями нашли сигарет на 600 тысяч рублей

Пограничники и таможня обнаружили контрабандные сигареты на сумму более чем полмиллиона рублей на границе с Латвией. В страну Евросоюза табачные изделия везли вагонами.

Как сообщает Псковская таможня 21 сентября, два вагона, в которых транспортировали удобрение, сотрудники ведомства вскрыли на МАПП «Скангали». Подозрения оправдались — всего через погрузочные люки достали 12 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии.