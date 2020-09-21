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21.09.2020 16:50
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Белорусскую контрабанду везут из России в ЕС. В вагонах с удобрениями нашли сигарет на 600 тысяч рублей

Пограничники и таможня обнаружили контрабандные сигареты на сумму более чем полмиллиона рублей на границе с Латвией. В страну Евросоюза табачные изделия везли вагонами.

Как сообщает Псковская таможня 21 сентября, два вагона, в которых транспортировали удобрение, сотрудники ведомства вскрыли на МАПП «Скангали». Подозрения оправдались — всего через погрузочные люки достали 12 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии.

Фото: пресс-служба Псковской таможни
Фото: пресс-служба Псковской таможни
Фото: пресс-служба Псковской таможни

По оценкам таможни, сумма контрабандного груза составляет более 600 тысяч рублей.

Нелегальная перевозка табачных изделий из России в ЕС — один из наиболее распространённых видов контрабанды. Часто сигареты прячут в товарняках: например, в стенах грузовых вагонов с углём или даже в пиломатериалах.

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Комментарии (1)

Mozg
Из-за краха белорусского рубля контрабанда крайне выгодна. Но это только до той поры, пока иностранные производители сигарет на территории Беларуси не подняли цены.
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