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16.09.2020 18:38
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Поезд с углём нашпиговали контрабандными сигаретами на 1,5 миллиона. Латвийскую границу он не пересёк

Тридцать три тысячи пачек сигарет изъяли псковские таможенники на границе с Латвией. Контрабандный табак таился в стенах железнодорожных вагонов.

Как сообщает 16 сентября Псковская таможня, тайники с сигаретами обнаружили в двух поездах, которые следовали из России в Польшу. Официально вагоны были загружены углём, но таможенники и пограничники УФСБ нашли не только горную породу.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

Неучтённым грузом оказались 33 тысячи пачек сигарет NZ Black. Их упаковали в плёнку и припрятали в специально выпиленные в вагоне полости.

«На тайник при помощи магнитов накладывался лист стали, поверх которого наносилась краска», — раскрыли схему в таможне.

Сигареты изъяли на посту Скангали на границе с Латвией. Общая стоимость содержимого двух тайников превысила полтора миллиона рублей.

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Комментарии (6)

260571091
на апрашке контрабандные сигареты продают миллионами пачек
Агроном аэродрома
Кхакиета "NZ Black", полтора ляма.. Олегархи, подскажите, сколько стоит зафрахтовать вагон с углём?
Sibir_5e4d67bbb7aea
контрабанда белорусских цигарок.... оригинально....
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