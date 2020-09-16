Поезд с углём нашпиговали контрабандными сигаретами на 1,5 миллиона. Латвийскую границу он не пересёк
Тридцать три тысячи пачек сигарет изъяли псковские таможенники на границе с Латвией. Контрабандный табак таился в стенах железнодорожных вагонов.
Как сообщает 16 сентября Псковская таможня, тайники с сигаретами обнаружили в двух поездах, которые следовали из России в Польшу. Официально вагоны были загружены углём, но таможенники и пограничники УФСБ нашли не только горную породу.
Неучтённым грузом оказались 33 тысячи пачек сигарет NZ Black. Их упаковали в плёнку и припрятали в специально выпиленные в вагоне полости.
«На тайник при помощи магнитов накладывался лист стали, поверх которого наносилась краска», — раскрыли схему в таможне.
Сигареты изъяли на посту Скангали на границе с Латвией. Общая стоимость содержимого двух тайников превысила полтора миллиона рублей.