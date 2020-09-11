FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 11:41
2
Печать

Лабрадор Грей на границе нашёл тайник — поставка из Белоруссии сорвалась

Тайник с сигаретами вскрыли таможенники на российско-латвийской границе — на МАПП «Бурачки» Псковской области. Помогла служебная собака.

Как сообщает 11 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, лабрадор-ретривер по кличке Грей принял участие в осмотре грузовика, следовавшего из Москвы в Калининград. Пёс, как говорится в релизе, «обозначил возможное наличие сокрытого от таможенного контроля товара». Транспорт провели через специальную досмотровую аппаратуру, и изображение подтвердило, что тайник есть.

Таможенникам пришлось частично разобрать машину. В раме оказалась обустроена скрытая полость, в ней — 94 чёрных полиэтиленовых пакета. В свертках находились 564 блока сигарет, произведённых, согласно маркировке, в Республике Беларусь.

Фото: Пресс-служба СЗТУ
Фото: Пресс-служба СЗТУ
Фото: Пресс-служба СЗТУ
Фото: Пресс-служба СЗТУ
Фото: Пресс-служба СЗТУ

В общей сложности изъяты 5640 пачек сигарет весом более 80 килограммов. Возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконного перемещения товаров через границу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

2 ударная
Собачке дадут сухой корм...
Премии получат сотрудники...
5 тысяч сигарет будут на рынке...
Оставшиеся под трактор...
Dorogoy Facebook
молодец. Интересно, собачке премия положена?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний