Лабрадор Грей на границе нашёл тайник — поставка из Белоруссии сорвалась
Тайник с сигаретами вскрыли таможенники на российско-латвийской границе — на МАПП «Бурачки» Псковской области. Помогла служебная собака.
Как сообщает 11 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, лабрадор-ретривер по кличке Грей принял участие в осмотре грузовика, следовавшего из Москвы в Калининград. Пёс, как говорится в релизе, «обозначил возможное наличие сокрытого от таможенного контроля товара». Транспорт провели через специальную досмотровую аппаратуру, и изображение подтвердило, что тайник есть.
Таможенникам пришлось частично разобрать машину. В раме оказалась обустроена скрытая полость, в ней — 94 чёрных полиэтиленовых пакета. В свертках находились 564 блока сигарет, произведённых, согласно маркировке, в Республике Беларусь.
В общей сложности изъяты 5640 пачек сигарет весом более 80 килограммов. Возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконного перемещения товаров через границу.