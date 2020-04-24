Балтийская таможня не пропустила через границу крупную партию контрафактного товара. Для того чтобы добраться до залежей белорусских сигарет, пришлось потрошить доски.



Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 24 апреля, под подозрение сотрудников Турухтанного поста попал груз пиломатериалов, который 16-го числа прибыл из Вологды. После досмотра продолжить путь в Нидерланды ему не дали.