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24.04.2020 19:05
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Дуб и сосна с никотиновой начинкой. Балтийская таможня нашла в тайниках под 200 тысяч пачек сигарет

Балтийская таможня не пропустила через границу крупную партию контрафактного товара. Для того чтобы добраться до залежей белорусских сигарет, пришлось потрошить доски.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 24 апреля, под подозрение сотрудников Турухтанного поста попал груз пиломатериалов, который 16-го числа прибыл из Вологды. После досмотра продолжить путь в Нидерланды ему не дали.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Доски сосновые, распиленные вдоль и необработанные, были напичканы белорусскими сигаретами. Всего из скрытых полостей вынули 86 432 пачки, но оказалось, что это не предел.

Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ

Через четыре дня на таможенном посту Гавань пришлось вскрывать аналогичный тайник, сделанный уже в дубовых досках. Там обнаружили более 107,7 тысячи пачек всё тех же белорусских сигарет. Отправителем указана петербургская фирма, ждали дуб с секретом в Великобритании.

пресс-служба СЗТУ

По фактам сокрытия товаров от таможенного контроля возбуждено два административных дела, но масштаба хватило и на уголовное. Хитрость уложили в статью о контрабанде табачных изделий в крупном размере (статья 200.2 УК РФ). Под ту же квалификацию попала партия белорусских сигарет, которую в феврале обнаружили на границе с Эстонией. Манипуляции таможенники оценили и признали — хитро.

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