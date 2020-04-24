Дуб и сосна с никотиновой начинкой. Балтийская таможня нашла в тайниках под 200 тысяч пачек сигарет
Балтийская таможня не пропустила через границу крупную партию контрафактного товара. Для того чтобы добраться до залежей белорусских сигарет, пришлось потрошить доски.
Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 24 апреля, под подозрение сотрудников Турухтанного поста попал груз пиломатериалов, который 16-го числа прибыл из Вологды. После досмотра продолжить путь в Нидерланды ему не дали.
Доски сосновые, распиленные вдоль и необработанные, были напичканы белорусскими сигаретами. Всего из скрытых полостей вынули 86 432 пачки, но оказалось, что это не предел.
Через четыре дня на таможенном посту Гавань пришлось вскрывать аналогичный тайник, сделанный уже в дубовых досках. Там обнаружили более 107,7 тысячи пачек всё тех же белорусских сигарет. Отправителем указана петербургская фирма, ждали дуб с секретом в Великобритании.
пресс-служба СЗТУ
По фактам сокрытия товаров от таможенного контроля возбуждено два административных дела, но масштаба хватило и на уголовное. Хитрость уложили в статью о контрабанде табачных изделий в крупном размере (статья 200.2 УК РФ). Под ту же квалификацию попала партия белорусских сигарет, которую в феврале обнаружили на границе с Эстонией. Манипуляции таможенники оценили и признали — хитро.