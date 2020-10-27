Госдума приняла законопроект о Конституционном суде. На несогласных наложили обет молчания

Госдума на заседании 27 октября в окончательном, третьем чтении приняла поправки в закон о Конституционном суде. Теперь судьям запрещено высказывать особое мнение вслух.

Законопроект сократил численность судей с 19 до 11 человек. Действующие члены КС продолжат работу до истечения срока своих полномочий. Кроме того, председателем КС и его заместителем теперь может стать и не конституционный судья.

Ко второму чтению законопроекта сенатор Андрей Клишас и глава парламентского комитета по законодательству Павел Крашенинников внесли поправку, которая запрещает судьям публиковать свое особое мнение. Фактически теперь, в случае несогласия с решением, нет возможности заявить об этом публично. Ранее зачастую несколько человек выступали после резонансных дел с особым мнением — в частности, так происходило после рассмотрения дела ЮКОСа и запретов на митинги.

Конституционный суд будет по запросу главы государства давать оценку принимаемым законопроектам до того, как президент их подпишет. В случае, если суд вынесет решение о несоответствии проекта Основному закону, документ не получит дальнейшего хода.

Судьи КС будут определять возможность исполнения решений межгосударственных органов, в частности ЕСПЧ. Это было сделано в рамках закрепления в России приоритета национального права над международным.

Напомним, закон о Конституционном суде изменяется вслед за изменением самого Основного закона. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Отличительной особенностью плебисцита стало голосование на придомовых территориях, которое прозвали «голосованием на пеньках». Поправки к Конституции поддержали 77,92% россиян, принявших участие в плебисците. Нововведение также позволит действующему президенту избраться еще на два срока, однако пока Владимир Путин не озвучивает своих планов на 2024 год, когда срок его полномочий заканчивается.

