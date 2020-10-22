Путин об избрании себя президентом: Это когда-то должно закончиться

Президент России Владимир Путин заявил, что осознает: его переизбрание на посту главы государства когда-то должно закончиться. И предложил смотреть, что будет происходить в 2024 году, на который намечены выборы, «когда появится время». Так политик ответил на вопрос, заданный на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября.
Главе государства припомнили интервью, в котором он выразил уверенность: если «у действующего президента не появится возможность баллотироваться на новый срок, вместо нормальной работы, но власти начнется «рысканье глазами в поисках возможных преемников». И задали вопрос о замкнутом круге, в котором власть всегда будет «рыскать глазами», а президент — переизбираться.
«Это когда-то, безусловно, должно закончиться. Я отдаю отдаю себе в этом отчет прекрасно. Те изменения в Конституции, о которых вы сказали, они направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства избираться в 2024 или даже в более поздние сроки. Они направлены главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет российской федерации, обозначить наши перспективы развития», — сказал Владимир Путин.
«А что будет в 2024 или более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время появится. Сейчас нужно всем напряженно работать как Святой Франциск. Каждый на своем участке», — заключил президент.