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22.10.2020 20:38
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Путин об избрании себя президентом: Это когда-то должно закончиться

Президент России Владимир Путин заявил, что осознает: его переизбрание на посту главы государства когда-то должно закончиться. И предложил смотреть, что будет происходить в 2024 году, на который намечены выборы, «когда появится время». Так политик ответил на вопрос, заданный на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября.

Главе государства припомнили интервью, в котором он выразил уверенность: если «у действующего президента не появится возможность баллотироваться на новый срок, вместо нормальной работы, но власти начнется «рысканье глазами в поисках возможных преемников». И задали вопрос о замкнутом круге, в котором власть всегда будет «рыскать глазами», а президент — переизбираться.

«Это когда-то, безусловно, должно закончиться. Я отдаю отдаю себе в этом отчет прекрасно. Те изменения в Конституции, о которых вы сказали, они направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства избираться в 2024 или даже в более поздние сроки. Они направлены главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет российской федерации, обозначить наши перспективы развития», — сказал Владимир Путин.

«А что будет в 2024 или более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время появится. Сейчас нужно всем напряженно работать как Святой Франциск. Каждый на своем участке», — заключил президент.

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Комментарии (6)

kоt-obormot
Да. Вечно пьяный Елкин, и то в разы порядочней был, чем этот брехливый представитель ООО"О"
dragvs
Ельцин хоть и пил, но имел совесть. А Путин не более, чем самая серьезная ошибка Ельцина...
260786601
Что то за 20 лет кроме сказок и тотального воровства - ничего...
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