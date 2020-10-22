Путин об избрании себя президентом: Это когда-то должно закончиться

Президент России Владимир Путин заявил, что осознает: его переизбрание на посту главы государства когда-то должно закончиться. И предложил смотреть, что будет происходить в 2024 году, на который намечены выборы, «когда появится время». Так политик ответил на вопрос, заданный на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября.



Главе государства припомнили интервью, в котором он выразил уверенность: если «у действующего президента не появится возможность баллотироваться на новый срок, вместо нормальной работы, но власти начнется «рысканье глазами в поисках возможных преемников». И задали вопрос о замкнутом круге, в котором власть всегда будет «рыскать глазами», а президент — переизбираться.