Судьям КС хотят запретить публиковать особое мнение. Так мы не узнаем об их несогласии с решением суда

«Особое мнение или мнение судьи приобщается к протоколу заседания <...> и хранится вместе с ним. Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться», — цитирует Бевзенко новую редакцию проекта поправок к ФЗ «О Конституционном суде», призванного изменить его в соответствии с поправками в Конституцию. В своей первой редакции документ устанавливал, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда <...> вместе с решением КС», напоминает «Медиазона» .

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять поправку, которая запрещает судьям Конституционного суда (КС) публиковать в СМИ или соцсетях свое особое мнение, то есть несогласие с решением суда. На это в своем телеграм-канале 17 октября обратил внимание партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Роман Бевзенко.

Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесли сенатор Андрей Клишас и глава комитета Павел Крашенинников. 16 октября профильный комитет их одобрил и включил в текст документа.

«Особые мнения судей высшего суда — это один из драйверов развития права. Несогласные с большинством судьи в особых мнениях показывают проблемы в логике и обоснованиях решений, заставляя тем самым общество задуматься над тем, все ли гладко <…>, — написал в «Телеграме» юрист. — Мы все с удовольствием зачитывались особыми мнениями судьи Кононова, Арановского. Теперь и об этом придётся забыть».

Кроме того, как передаёт РИА «Новости», главой и замглавы Конституционного суда смогут стать судьи не из КС, комитет ГД по госстроительству поддержал поправку, которая может снять такое ограничение

Президент РФ Владимир Путин внес данный законопроект в Госдуму 22 сентября. Депутаты приняли его в первом чтении 13 октября. Документ в том числе предусматривает сокращение количества судей Конституционного суда с 19 до 11.