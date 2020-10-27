FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
76.44р90.45р
СРОЧНО

РПН ввёл всеобщий масочный режим по стране

Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 09:20
8
Печать

В Роспотребнадзоре рассказали, когда россияне получат небольшую передышку от коронавируса

Коронавирус в конце осени и начале зимы даст россиянам некоторую «передышку», ситуация стабилизируется, когда в стране установятся минусовые температуры. Но ограничения при этом придется сохранить.

«Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая «передышка». Но это, опять же, может произойти, если останутся уже введенные ограничения и граждане не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности», — заявила 27 октября РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она уточнила, что, возможно, на это повлияют минусовые температуры, которые с ноября должны установиться на большей части территории России.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в феврале-марте следующего года снова наберет обороты, а ждать стабилизации можно только к лету.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

SERGEY111
Перед тем как что то ляпнуть на всю страну хоть бы интернет почитала эта кабинетная нулевая мадам Пшеничная - коронавирус сохраняет свои заразные вирусологические функции даже при -70° . Это какая зима должна быть чтобы мы получили эту "передышку" ?
Sergik7
Сколько чиновников столько и мнений. Можно молча им работать, а сообщать главные новости должен глава администрации
Павел Михайлов
Да плевать уже на ковид. Когда мы получим передышку от чиновников Роспотребнадзора?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний