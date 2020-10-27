В Роспотребнадзоре рассказали, когда россияне получат небольшую передышку от коронавируса
Коронавирус в конце осени и начале зимы даст россиянам некоторую «передышку», ситуация стабилизируется, когда в стране установятся минусовые температуры. Но ограничения при этом придется сохранить.
«Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая «передышка». Но это, опять же, может произойти, если останутся уже введенные ограничения и граждане не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности», — заявила 27 октября РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она уточнила, что, возможно, на это повлияют минусовые температуры, которые с ноября должны установиться на большей части территории России.
Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в феврале-марте следующего года снова наберет обороты, а ждать стабилизации можно только к лету.