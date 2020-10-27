В Роспотребнадзоре рассказали, когда россияне получат небольшую передышку от коронавируса

Коронавирус в конце осени и начале зимы даст россиянам некоторую «передышку», ситуация стабилизируется, когда в стране установятся минусовые температуры. Но ограничения при этом придется сохранить.



«Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая «передышка». Но это, опять же, может произойти, если останутся уже введенные ограничения и граждане не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности», — заявила 27 октября РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

