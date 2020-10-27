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27.10.2020 00:25
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Минздрав перечислил лекарства для профилактики COVID-19. Беременным рекомендуют вводить препарат через нос

Для медикаментозной профилактики коронавируса можно использовать рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), умифеновир и «лекарство Трампа» — гидроксихлорохин. Это следует из обновлённых рекомендаций Минздрава России, которые опубликованы 26 октября.

При единичном контакте с заболевшим коронавирусом советуют использовать либо противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который в качестве профилактики принимал американский президент Дональд Трамп, а российское министерство планировало вычеркнуть из списка рекомендованных, либо рекомбинантный ИФН-альфа интраназально в комбинации с умифеновиром.

Отмечается, что беременным возможно назначение только рекомбинантного ИФН-альфа исключительно при введении через нос (капли, спреи, мазь).

Эти же препараты наряду с фавипиравиром, ремдесивиром и азитромицином (в сочетании с гидроксихлорохином) используют для лечения коронавируса. Так умифеновир разрешают детям старше шести лет, но с уточнением, что доказательств его эффективности и безопасности нет.

В утверждённых методических рекомендациях министерство также даёт указания по выписке пациентов с коронавирусом. Их можно отправлять долечиваться домой в случае улучшения состояния здоровья.

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Комментарии (1)

virusanet
всем а аптеку!
в ту, что за углом!

хе-хе.
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