Минздрав перечислил лекарства для профилактики COVID-19. Беременным рекомендуют вводить препарат через нос
Для медикаментозной профилактики коронавируса можно использовать рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), умифеновир и «лекарство Трампа» — гидроксихлорохин. Это следует из обновлённых рекомендаций Минздрава России, которые опубликованы 26 октября.
При единичном контакте с заболевшим коронавирусом советуют использовать либо противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который в качестве профилактики принимал американский президент Дональд Трамп, а российское министерство планировало вычеркнуть из списка рекомендованных, либо рекомбинантный ИФН-альфа интраназально в комбинации с умифеновиром.
Отмечается, что беременным возможно назначение только рекомбинантного ИФН-альфа исключительно при введении через нос (капли, спреи, мазь).
Эти же препараты наряду с фавипиравиром, ремдесивиром и азитромицином (в сочетании с гидроксихлорохином) используют для лечения коронавируса. Так умифеновир разрешают детям старше шести лет, но с уточнением, что доказательств его эффективности и безопасности нет.
В утверждённых методических рекомендациях министерство также даёт указания по выписке пациентов с коронавирусом. Их можно отправлять долечиваться домой в случае улучшения состояния здоровья.