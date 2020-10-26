Коронавирусных пациентов будут отправлять долечиваться дома

«Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов в возрасте 18 лет и старше для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV-2 при наличии следующих критериев: стойкое улучшение клинической картины; исчезновение лихорадки (температура тела ниже 37,5 °С); отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности <...>», — даёт указание Минздрав.

Пациент, у которого диагностирована коронавирусная инфекция, в случае улучшения состояния здоровья может быть отправлен домой, и лечение будет продолжено амбулаторно до тех пор, пока не придёт отрицательный тест на COVID-19. Это следует из обновлённых методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса, которые министерство здравоохранения опубликовало 26 октября.

Обязательное условие до получения двух отрицательных результатов анализов — самоизоляция. Если это по условиям проживания невозможно, пациента будут отправлять в обсерватор «или другие организации, обеспечивающие условия изоляции на необходимый срок». При амбулаторном лечении подхватившего коронавирус должен наблюдать врач ежедневно, допускается дистанционный способ взаимодействия. Для пациентов, которые лечатся на дому, должно быть доступно «РНК-тестирование, а также при необходимости проведение рентгенографии (РГ) или компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК)».

Повторное исследование в таком случае проводят через месяц после выписки. Без него обходятся в случае лёгкого течения болезни

Здоровым человек считается при температуре не выше 37,2 градуса, насыщении крови кислородом не меньше чем на 96% и двух отрицательных РНК-тестов на COVID-19 с разницей не менее суток.

Коронавирусная статистика в России и Петербурге 26 октября обновила антирекорды. Количество новых случаев заболевания в стране составило 17 347, в городе — 715.