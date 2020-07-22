Минздрав России собирается исключить «лекарство Трампа от коронавируса» из методических рекомендаций по лечению COVID-19
Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев сообщил, что исследования гидроксихлорохина показали его неэффективность в борьбе с COVID-19.
«Сегодня мы говорим, что, наверное, скоро этот препарат [гидроксихлорохин] мы исключим из наших списков, в том числе из седьмой версии. Препарат не показал какую-либо эффективность», — цитирует 22 июля заявление Авдеева ТАСС.
По его словам, на интерес к препарату во всем мире повлияло положительное французское исследование. При этом более свежие тесты показывают, что гидроксихлорохин никак не влияет на коронавирусную летальность.
Британская газета The Guardian провела собственное расследование, которое показало, что хвалебная рецензия на препарат была написана небольшой фирмой Surgispherе, где, среди прочего, работает писатель-фантаст. Тем не менее многие страны и даже ВОЗ стали рассматривать гидроксихлорохин как потенциальный препарат. Президент США Дональд Трамп признался, что стал принимать его в качестве профилактики от коронавируса, однако, пропив курс, отказался от этой затеи. Сейчас ВОЗ прекратила клинические испытания гидроксихлорохина.