Минздрав России собирается исключить «лекарство Трампа от коронавируса» из методических рекомендаций по лечению COVID-19

Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев сообщил, что исследования гидроксихлорохина показали его неэффективность в борьбе с COVID-19.

«Сегодня мы говорим, что, наверное, скоро этот препарат [гидроксихлорохин] мы исключим из наших списков, в том числе из седьмой версии. Препарат не показал какую-либо эффективность», — цитирует 22 июля заявление Авдеева ТАСС.

По его словам, на интерес к препарату во всем мире повлияло положительное французское исследование. При этом более свежие тесты показывают, что гидроксихлорохин никак не влияет на коронавирусную летальность.