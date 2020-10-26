Расследованием заказного убийства депутата Петрова займётся Главное управление СК
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело об убийстве депутата Выборгского района Ленобласти Александра Петрова в Главное следственное управление СК России. Об этом ведомство проинформировало 26 октября.
«По данным следствия, в вечернее время 24 октября 2020 года неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего Александра Петрова, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области», — говорится в сообщении СК РФ.
Дело расследуют как убийство по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Бастрыкин уверен, что в главке проведут более «оперативное, полное и объективное» расследование.
Криминалисты обследовали место преступления, собрали необходимые для расследования предметы и документы. Следователи продолжают общаться со свидетелями, изучают круг общения убитого депутата Петрова и предпринимают другие шаги для выяснения обстоятельств произошедшего. Как сообщалось ранее, уже найдена пуля киллера от патрона калибра 7,62.
Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.
О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте здесь.