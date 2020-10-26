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26.10.2020 12:31
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Пуля киллера, стрелявшего в депутата и предпринимателя Петрова, найдена под Выборгом. Туда отправился губернатор области

На месте вероятного пребывания киллера, стрелявшего в 61-летнего выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова, найдена пуля от патрона калибра 7,62. Об этом 26 октября сообщает 47news.

По информации издания, в ходе очередного прочесывания прибрежной зоны реки Великой сотрудники правоохранительных органов обнаружили пулю от патрона калибра 7,62. Таким образом, подтверждается первоначальная версия о том, что стрельба велась либо из модернизированного автомата Калашникова с оптикой, либо из снайперской винтовки Драгунова — в обоих используется указанный патрон. Впрочем, необходимо отметить, что патроны этого калибра используются во многих видах стрелкового оружия пишет 47news.

Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сегодня, 26 октября, посетит Выборг. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства Ленобласти. Глава региона проведет координационное совещание с руководителями силовых структур Ленинградской области по вопросам обеспечения правопорядка в Выборгском районе и расследованию убийства депутата городского совета Выборга Александра Петрова.

Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.

О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте здесь.

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Комментарии (43)

ppc_594
Пуля летела...и...долетела
vic_5e4cd1938d1a8
Кто этот "писатель" срочных подробностей?

"Волны падали вниз стремительным домкратом"
И.Ильф, Е. Петров "12 стульев"
Bobr Dobr
Фонтанка ! Читаем текст
На месте вероятного пребывания киллера, стрелявшего в 61-летнего выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова, найдена пуля от патрона .

Место где находится стрелок называется - огневая позиция.
Там никаких пуль нет по определению, есть только гильзы или патроны, если стрелок неряха растеряха.
Место Петрова - мишенная позиция
Там можно очень потрудиться и найти пулю если она прошла навылет.

Патроны у СВД и любой модификации АК - абсолютно разные.
Ключевое слово - фланец.
Писать подобные безграмотные статьи - стыдно!!!
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