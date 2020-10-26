Пуля киллера, стрелявшего в депутата и предпринимателя Петрова, найдена под Выборгом. Туда отправился губернатор области
На месте вероятного пребывания киллера, стрелявшего в 61-летнего выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова, найдена пуля от патрона калибра 7,62. Об этом 26 октября сообщает 47news.
По информации издания, в ходе очередного прочесывания прибрежной зоны реки Великой сотрудники правоохранительных органов обнаружили пулю от патрона калибра 7,62. Таким образом, подтверждается первоначальная версия о том, что стрельба велась либо из модернизированного автомата Калашникова с оптикой, либо из снайперской винтовки Драгунова — в обоих используется указанный патрон. Впрочем, необходимо отметить, что патроны этого калибра используются во многих видах стрелкового оружия пишет 47news.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сегодня, 26 октября, посетит Выборг. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства Ленобласти. Глава региона проведет координационное совещание с руководителями силовых структур Ленинградской области по вопросам обеспечения правопорядка в Выборгском районе и расследованию убийства депутата городского совета Выборга Александра Петрова.
Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.
О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте здесь.