По информации издания, в ходе очередного прочесывания прибрежной зоны реки Великой сотрудники правоохранительных органов обнаружили пулю от патрона калибра 7,62. Таким образом, подтверждается первоначальная версия о том, что стрельба велась либо из модернизированного автомата Калашникова с оптикой, либо из снайперской винтовки Драгунова — в обоих используется указанный патрон. Впрочем, необходимо отметить, что патроны этого калибра используются во многих видах стрелкового оружия пишет 47news.

На месте вероятного пребывания киллера, стрелявшего в 61-летнего выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова, найдена пуля от патрона калибра 7,62. Об этом 26 октября сообщает 47news.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сегодня, 26 октября, посетит Выборг. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства Ленобласти. Глава региона проведет координационное совещание с руководителями силовых структур Ленинградской области по вопросам обеспечения правопорядка в Выборгском районе и расследованию убийства депутата городского совета Выборга Александра Петрова.



Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.



О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте здесь.

