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25.10.2020 10:28
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Убит одним выстрелом в сердце. За ночь следователи осмотрели тело бизнесмена Петрова и нашли вероятный путь отхода снайпера в лесу

Силовики всю ночь работали в посёлке Великое Выборгского района Ленобласти, где накануне выстрелом в грудь был убит предприниматель и депутат Александр Петров.

Как сообщает 47news 25 октября, следователи обнаружили траекторию движения неустановленного человека. Оперативники искали винтовку, которую киллер мог оставить на месте, но не нашли.

Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru

Также было осмотрено тело 61-летнего бизнесмена. Пуля настигла его в момент, когда он вышел из бани. Эксперт подтвердил, что депутат был убит единственным выстрелом в сердце.

Накануне СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму.

О том, кем был Александр Петров и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте здесь.

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Комментарии (24)

hal9000
По идее снайпер "наследить " должен достаточно для своей поимки...)
VF812
Не спал Вышенков, а выборжанам на убитого плевать сто раз. Была необходимость горевать по уголовникам.
261953751
заретушировано лицо, явно со следами крови.
на груди дырок нет, зато в предплечье левой руки есть.
мне кажется, прилетело в затылок и вышло через лицо и потом через руку, под рукой тоже кровь, так что рука тоже по-ходу насквозь.
видимо, тело при жизни стояло на коленях, получило от стоящего за спиной пулю в затылок, видимо от правши, ростом выше среднего, после чего пуля вышла в районе левой скулы и пробила предплечье.
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