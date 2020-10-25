Убит одним выстрелом в сердце. За ночь следователи осмотрели тело бизнесмена Петрова и нашли вероятный путь отхода снайпера в лесу
Силовики всю ночь работали в посёлке Великое Выборгского района Ленобласти, где накануне выстрелом в грудь был убит предприниматель и депутат Александр Петров.
Как сообщает 47news 25 октября, следователи обнаружили траекторию движения неустановленного человека. Оперативники искали винтовку, которую киллер мог оставить на месте, но не нашли.
Также было осмотрено тело 61-летнего бизнесмена. Пуля настигла его в момент, когда он вышел из бани. Эксперт подтвердил, что депутат был убит единственным выстрелом в сердце.
Накануне СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму.
О том, кем был Александр Петров и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте здесь.