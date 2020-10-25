Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело об убийстве по найму (п. «з» ч.2 ст105 УК РФ) депутата и бизнесмена Александра Петрова. Его тело в субботу было найдено на собственном участке в посёлке Великое Выборгского района.



По данным следствия, вечером 24 октября некто выстрелил в грудь 61-летнему Петрову. Есть версия, что предпринимателя целился снайпер. «Фонтанка» писала об этом.



47news узнали, что незадолго до гибели Петров обращался в полицию - из его коттеджа в поселке Великое пропал сейф. Официально заявление подано не было. Кроме денег и ценностей в хранилище могли быть документы. Об этом говорил и собеседник «Фонтанки», пожелавший остаться инкогнито.

