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25.10.2020 00:38
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СК после расстрела Петрова возбудил дело по редкой заказной статье и показал кадры с места преступления

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело об убийстве по найму (п. «з» ч.2 ст105 УК РФ) депутата и бизнесмена Александра Петрова. Его тело в субботу было найдено на собственном участке в посёлке Великое Выборгского района.

По данным следствия, вечером 24 октября некто выстрелил в грудь 61-летнему Петрову. Есть версия, что предпринимателя целился снайпер. «Фонтанка» писала об этом.

47news узнали, что незадолго до гибели Петров обращался в полицию - из его коттеджа в поселке Великое пропал сейф. Официально заявление подано не было. Кроме денег и ценностей в хранилище могли быть документы. Об этом говорил и собеседник «Фонтанки», пожелавший остаться инкогнито.

«Он только вернулся из Израиля, был на лечении. По возвращении обнаружил пропажу дома сейфа якобы с деньгами и серьезными документами. Грозился найти злодея», — рассказал источник.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством самого главы СК по Ленобласти. Обследуется территория коттеджа, где было найдено тело, а также противоположный берег реки, где могли нажать на спусковой крючок.

О том, кем был Александр Петров, и почему после его смерти Выборг не спит — читайте здесь.

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Комментарии (3)

260581461
Сейф у него украли. У вора, забрали награбленое.
Pastulat0
Вот и закупорили окно в ЕС.
Теперь гастарбайтеры на ниточках из-за кулис начнут править балом, а служивые погранцы с таможенными органами платить нехилый кэш и руководствоваться их постановлениями и приказами.

Но эти приказы с постановлениями после принятия поправок в Конституцию, мы то знаем от куда будут спускаться.
И по каким ценам будут расчитываться налоги.
Djnyana
Начну своё Сочинение с.. нуля, так 1 Первое Сентября обычно обозначается, Я люблю свою Странную Страну, но - ненавижу идиотов, млин.. прорвались демоны!" )
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