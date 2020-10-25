СК после расстрела Петрова возбудил дело по редкой заказной статье и показал кадры с места преступления
Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело об убийстве по найму (п. «з» ч.2 ст105 УК РФ) депутата и бизнесмена Александра Петрова. Его тело в субботу было найдено на собственном участке в посёлке Великое Выборгского района.
По данным следствия, вечером 24 октября некто выстрелил в грудь 61-летнему Петрову. Есть версия, что предпринимателя целился снайпер. «Фонтанка» писала об этом.
47news узнали, что незадолго до гибели Петров обращался в полицию - из его коттеджа в поселке Великое пропал сейф. Официально заявление подано не было. Кроме денег и ценностей в хранилище могли быть документы. Об этом говорил и собеседник «Фонтанки», пожелавший остаться инкогнито.
«Он только вернулся из Израиля, был на лечении. По возвращении обнаружил пропажу дома сейфа якобы с деньгами и серьезными документами. Грозился найти злодея», — рассказал источник.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством самого главы СК по Ленобласти. Обследуется территория коттеджа, где было найдено тело, а также противоположный берег реки, где могли нажать на спусковой крючок.
О том, кем был Александр Петров, и почему после его смерти Выборг не спит — читайте здесь.