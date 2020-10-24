Что известно об убийстве авторитетного бизнесмена Александра Петрова к этому часу

Стали известны детали убийства бизнесмена и депутата Александра Петрова в Выборгском районе Ленобласти. В мужчину мог выстрелить снайпер в тот момент, когда жертва шла из бани до реки, чтобы окунуться в холодную воду, пишут 24 октября 47news . Если эта версия подтвердится, это будет означать, что киллер готовился, изучал привычки и распорядок дня своей цели.

По информации издания, около четырёх вечера 24 октября депутат Александр Петров приехал в свой коттедж на участке в посёлке Великое. Баня к его приезду уже топилась, о желании попариться он распорядился заранее. Постройка расположена на берегу реки. Петров, как и любой фанат банных процедур, несколько раз выходил окунаться и подышать воздухом. Примерно в половине шестого вечера он вышел в очередной раз и в этот момент прозвучал выстрел.

По предварительным данным, ни банщик, ни охрана не говорят о том, что на участке кто-то был. В гостях также никого не было. Исходя из этого рассматривается предварительная версия о том, что стрелял снайпер, находившийся на другом берегу.



Александра Петрова нашли на территории собственного коттеджа в субботу. Он скончался от огнестрельного ранения. Сразу же на место выехал целый дивизион из сотрудников уголовного розыска и областного Следкома. В Великое также прибыли сам руководитель регионального СК Сергей Сазин и два его заместителя.

Нынешнее состояние одного из самых влиятельных людей города в открытых источниках описывается довольно скудно. После того, как Александр Петров расстался со своими портовыми активами в городе (самый заметный из них – «Выборгский судостроительный завод») и топливным бизнесом («Выборгская топливная компания»), его публичные бизнес-интересы сосредоточились на недвижимости. Речь и о большой гостинице «Дружба», и о нескольких торговых комплексах, и даже помещения в Каменногорске, которые занимает местная администрация. Кроме того, есть у него доля и в мусорном бизнесе (ООО «Расэм», выручка 308 млн рублей в 2019 году), и в транспортном (автобусные перевозки ООО «Транслайн», 54 млн рублей). Кроме того, оставались у Петрова интересы и в портовом бизнесе – в мурманском ООО «ПМТ» (548 млн рублей), а также для души - небольшое охотхозяйство и спортивный клуб «Фаворит».