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24.10.2020 19:54
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На место убийства бизнесмена Петрова выехал сам руководитель СК Ленобласти и группа следователей

К месту убийства бизнесмена и депутата Александра Петрова в Ленобласти стягиваются силовики. В село Великое Выборгского района вечером 24 октября выехали руководитель областного Следкома Сергей Сазин и два его заместителя. Об этом сообщают 47news.

Покушение на Петрова произошло в субботу. В бизнесмена, по предварительным данным, выстрелили в его собственном коттедже, от полученных ранений он скончался.

Петров — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Отец пилота «Формулы 1» Виталия Петрова, известного под прозвищем «Выборгская ракета». Муниципальный депутат Выборгского района.

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Комментарии (2)

262060271
По разному о нем говорили. И не всегда хорошее.
Airlomaxa
Теперь село Великое, не такое уж и великое.
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