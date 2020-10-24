На место убийства бизнесмена Петрова выехал сам руководитель СК Ленобласти и группа следователей

К месту убийства бизнесмена и депутата Александра Петрова в Ленобласти стягиваются силовики. В село Великое Выборгского района вечером 24 октября выехали руководитель областного Следкома Сергей Сазин и два его заместителя. Об этом сообщают 47news.



Покушение на Петрова произошло в субботу. В бизнесмена, по предварительным данным, выстрелили в его собственном коттедже, от полученных ранений он скончался.



Петров — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Отец пилота «Формулы 1» Виталия Петрова, известного под прозвищем «Выборгская ракета». Муниципальный депутат Выборгского района.

