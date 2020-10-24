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24.10.2020 18:58
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В Выборге застрелили авторитетного предпринимателя и депутата Петрова. Его нашли в собственном коттедже

Бизнесмен и депутат Александр Петров был застрелен в Выборге вечером 24 октября.

По данным 47News, в Петрова стреляли примерно в шесть часов вечера. По первоначальной информации, он умер от полученных ран в своем коттедже в поселке Великое. В Выборг сейчас съезжаются сотрудники заказного отдела главка. Информации о стрелке и других обстоятельствах пока нет.

Петров — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Отец пилота «Формулы 1» Виталия Петрова, известного под прозвищем «Выборгская ракета». Муниципальный депутат Выборгского района.

Всё, что известно об убийстве к этому часу, читайте в материале "Фонтанки".

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Комментарии (30)

Pattaya
Человек перестал стоить своих денег. Проще пристрелить, чем кормить.
michailPotapov
коронавирус
spb7771250
Обана. Интересно, поедет ли Виталик из Португалии сейчас в Выборг, он там же стюартом на ГП в эти выхи.
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