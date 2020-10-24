В Выборге застрелили авторитетного предпринимателя и депутата Петрова. Его нашли в собственном коттедже

Бизнесмен и депутат Александр Петров был застрелен в Выборге вечером 24 октября.

По данным 47News, в Петрова стреляли примерно в шесть часов вечера. По первоначальной информации, он умер от полученных ран в своем коттедже в поселке Великое. В Выборг сейчас съезжаются сотрудники заказного отдела главка. Информации о стрелке и других обстоятельствах пока нет.

Петров — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Отец пилота «Формулы 1» Виталия Петрова, известного под прозвищем «Выборгская ракета». Муниципальный депутат Выборгского района.