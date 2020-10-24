«Больше нет выборгских, понимаете?» Как элита отреагировала на убийство авторитетного бизнесмена Петрова
Расстрел выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова заставил элиту Ленобласти сначала оцепенеть, а затем предаться рассуждениям.
Корреспондент издания «47news» 24 октября поговорила с элитой региона сразу после громкого убийства и узнала у собеседников, что они об этом думают. Новость о покушении застала их врасплох, поэтому почти все начали разговор с вопроса «Как?!»
Вице-губернатор по внутренней политике Алексей Кондрашов рассказал: «Когда узнал от коллег, был шокирован. Сегодня не те времена, когда подобные новости воспринимаются как нечто обыденное. Мне кажется, это внутренние разборки элит. Может, попытка перекроить зоны влияния».
Депутат, а в прошлом сотрудник уголовного розыска Андрей Лебедев, неплохо знавший Петрова лично, был краток: «Какого Петрова? Да ладно? Спасибо, что сказали. Хотя, не знаю, благодарят ли за такое».
Бывший вице-губернатор по строительству Георгий Богачёв, давно перебравшийся в Выборгский район, встретил звонок без приветствия вопросом: «Скажите, это правда?» Конечно, они были знакомы, и потому Богачёв может себе позволить рассуждения: «Со стороны кажется, будто это способ одним махом решить все проблемы. Вроде и уголовное дело (по краже 700 млн – ред.) на него можно списать, и территорию себе забрать. Время сейчас такое – Орлов в тюрьме (под домашним арестом - ред.), Петрова нет. Больше нет выборгских, понимаете?» — был патетичен он.
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский произнёс сакраментальное: «Первое впечатление у меня было такое: продолжается что-то, связанное с уголовным делом на 700 миллионов. Слишком борзо как-то – войти в коттедж, застрелить. Сейчас подумал, ведь на этом подобные истории не заканчиваются. Продолжение наверняка следует».
Александра Петрова убили вечером 24 октября на территории его коттеджа в посёлке Великое. Бизнесмен был застрелен между баней и рекой. Сделать это мог киллер, так как вокруг дома охрана, по предварительным данным, никого не наблюдала. «Фонтанка» подробно рассказала о том, что известно на данный момент.
Нынешнее состояние одного из самых влиятельных людей города в открытых источниках описывается довольно скудно. После того, как Александр Петров расстался со своими портовыми активами в городе (самый заметный из них – «Выборгский судостроительный завод») и топливным бизнесом («Выборгская топливная компания»), его публичные бизнес-интересы сосредоточились на недвижимости. Речь и о большой гостинице «Дружба», и о нескольких торговых комплексах, и даже помещения в Каменногорске, которые занимает местная администрация. Кроме того, есть у него доля и в мусорном бизнесе (ООО «Расэм», выручка 308 млн рублей в 2019 году), и в транспортном (автобусные перевозки ООО «Транслайн», 54 млн рублей). Кроме того, оставались у Петрова интересы и в портовом бизнесе – в мурманском ООО «ПМТ» (548 млн рублей), а также для души - небольшое охотхозяйство и спортивный клуб «Фаворит».