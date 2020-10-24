«Больше нет выборгских, понимаете?» Как элита отреагировала на убийство авторитетного бизнесмена Петрова

Корреспондент издания «47news» 24 октября поговорила с элитой региона сразу после громкого убийства и узнала у собеседников, что они об этом думают. Новость о покушении застала их врасплох, поэтому почти все начали разговор с вопроса «Как?!»

Вице-губернатор по внутренней политике Алексей Кондрашов рассказал: «Когда узнал от коллег, был шокирован. Сегодня не те времена, когда подобные новости воспринимаются как нечто обыденное. Мне кажется, это внутренние разборки элит. Может, попытка перекроить зоны влияния».

Депутат, а в прошлом сотрудник уголовного розыска Андрей Лебедев, неплохо знавший Петрова лично, был краток: «Какого Петрова? Да ладно? Спасибо, что сказали. Хотя, не знаю, благодарят ли за такое».



Бывший вице-губернатор по строительству Георгий Богачёв, давно перебравшийся в Выборгский район, встретил звонок без приветствия вопросом: «Скажите, это правда?» Конечно, они были знакомы, и потому Богачёв может себе позволить рассуждения: «Со стороны кажется, будто это способ одним махом решить все проблемы. Вроде и уголовное дело (по краже 700 млн – ред.) на него можно списать, и территорию себе забрать. Время сейчас такое – Орлов в тюрьме (под домашним арестом - ред.), Петрова нет. Больше нет выборгских, понимаете?» — был патетичен он.



Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский произнёс сакраментальное: «Первое впечатление у меня было такое: продолжается что-то, связанное с уголовным делом на 700 миллионов. Слишком борзо как-то – войти в коттедж, застрелить. Сейчас подумал, ведь на этом подобные истории не заканчиваются. Продолжение наверняка следует».

