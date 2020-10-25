Убитый Петров на контроле у Бастрыкина вместе с подмосковными деревьями
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не остался в стороне от расследования заказного убийства выборгского предпринимателя Александра Петрова. Следователи продолжают работу на месте.
Как сообщает СКР 25 октября, Бастрыкин расследование «поставил на контроль». Расследование убийства по найму остается за областным управлением.
«В настоящее время следственная группа продолжает работу на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления», — добавили в СК.
В связке с убийством Петрова в сообщении Следкома говорится и о другом деле, которое заинтересовало Бастрыкина, — вырубка деревьев и строительство дороги в подмосковном лесу.
Предприниматель и муниципальный депутат Петров был убит вечером 24 октября на территории своего дома под Выборгом. Единственная пуля пришлась в сердце. Предположительно стрелял снайпер с другого берега реки.
Почему Петрова называли «хозяином Выборга» — читайте здесь.