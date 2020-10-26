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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
26.10.2020 15:42
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Театр Российской армии из-за коронавируса отменяет спектакли до конца октября

Центральный академический театр Российской армии отменил спектакли до ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте 26 октября.

Такое решение принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве. Зрители могут сдать входные билеты на спектакли «Что с тобой теперь?», «Третья ракета», «Омлет», «Дом под снос», «Игра на клавишах души» и «Вечно живые» и вернуть деньги. При этом билеты будут действительны в новые даты, на которые перенесут эти представления.

До этого московский «Ленком Марка Захарова» ушёл на карантин до 4 ноября. Некоторые столичные театры решили не закрываться, но активнее бороться с теми посетителями, которые игнорируют призывы носить средства индивидуальной защиты. Так, например, Театр на Таганке в социальных сетях объявил о том, что вводит новую услугу — возможность приобрести билет, «в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль».

В Петербурге из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и положительных результатов тестов некоторых актёров спектакли массово переносит БДТ, а также МДТ, где COVID-19 заразился художественный руководитель Лев Додин.

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