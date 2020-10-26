Театр Российской армии из-за коронавируса отменяет спектакли до конца октября

Центральный академический театр Российской армии отменил спектакли до ноября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте 26 октября.



Такое решение принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве. Зрители могут сдать входные билеты на спектакли «Что с тобой теперь?», «Третья ракета», «Омлет», «Дом под снос», «Игра на клавишах души» и «Вечно живые» и вернуть деньги. При этом билеты будут действительны в новые даты, на которые перенесут эти представления.



До этого московский «Ленком Марка Захарова» ушёл на карантин до 4 ноября. Некоторые столичные театры решили не закрываться, но активнее бороться с теми посетителями, которые игнорируют призывы носить средства индивидуальной защиты. Так, например, Театр на Таганке в социальных сетях объявил о том, что вводит новую услугу — возможность приобрести билет, «в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль».

