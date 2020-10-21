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21.10.2020 12:12
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БДТ вновь отменяет спектакли из-за коронавируса у артистов

БДТ им. Г. А. Товстоногова отменяет некоторые спектакли из-за коронавируса у артистов. Накануне, 20 октября, на основной сцене зрители не смогли увидеть «Славу» Константина Богомолова, а 25 и 29 октября зрители не попадут на «Аустерлиц» в Каменноостровском театре, показ которого должен был состояться ещё минувшей весной, а также на «Даму с собачкой» на Малой сцене БДТ.

Артистов тестируют регулярно, два положительных результата пришли 20 октября.

«Билеты, купленные в кассе театра и театральных кассах города, можно вернуть в кассы БДТ. Деньги за электронные билеты вернутся автоматически», — обещают представители театра в социальных сетях. Как 21 октября сообщили в БДТ корреспонденту «Фонтанки», пока что речи об отмене других спектаклей не идёт. Информировать зрителей о дальнейших изменениях также будут в соцсети.

Напомним, что 9 и 10 октября в БДТ из-за коронавируса у актёра пришлось отменить премьерный показ спектакля «Джульетта» режиссеров Эне-Лийс Сэмпер и Тийта Оясоо.

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