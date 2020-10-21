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21.10.2020 15:49
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МДТ массово переносит спектакли. У Льва Додина коронавирус

Малый драматический театр (МДТ) объявил о пененосе спектаклей. Информация об этом появилась в официальной группе «ВКонтакте» 21 октября. «Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтверждённые случаи», — объяснили в пресс-службе зрителям и сообщили, что COVID-19 выявлен у художественного руководителя.

«Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (супруга Додина. — Прим. ред.) госпитализирована», — сказано в сообщении.

Изменения в расписании коснулись пяти вечеров. Спектакль «Где нет зимы», который должен был пройти сегодня, 21 октября, перенесён на 6 ноября, «Дядю Ваню» и «Синий Свет» с 22 октября передвинули на 5 ноября, а «Трактир Вечность» — на 1 ноября с 25 октября.

«Братьев Карамазовых», которых артисты должны были играть два дня подряд, 24 и 25 октября, в МДТ теперь покажут 16 и 17 ноября.

Все билеты остаются действительными. Если новая афиша не подходит зрителю, он может оформить возврат билетов в течение десяти дней от старой даты вечера.

Четыре спектакля из-за коронавируса у артистов отменили также в БДТ им. Г. А. Товстоногова. После проверки два теста оказались положительными. Хотя сначала говорилось об отмене всего трёх постановок, вечером в среду появилась информация о том, что 22 октября на Малой сцене БДТ не будет показана опера «52».

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