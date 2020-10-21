МДТ массово переносит спектакли. У Льва Додина коронавирус

Малый драматический театр (МДТ) объявил о пененосе спектаклей. Информация об этом появилась в официальной группе «ВКонтакте» 21 октября. «Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтверждённые случаи», — объяснили в пресс-службе зрителям и сообщили, что COVID-19 выявлен у художественного руководителя.



«Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (супруга Додина. — Прим. ред.) госпитализирована», — сказано в сообщении.

Изменения в расписании коснулись пяти вечеров. Спектакль «Где нет зимы», который должен был пройти сегодня, 21 октября, перенесён на 6 ноября, «Дядю Ваню» и «Синий Свет» с 22 октября передвинули на 5 ноября, а «Трактир Вечность» — на 1 ноября с 25 октября.