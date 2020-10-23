Штрафовать «безмасочников» в Петербурге разрешили лично сотрудникам комитета по транспорту и руководству районов

Штрафовать за отсутствие масок и перчаток в Петербурге теперь смогут сотрудники администраций районов и комитета по транспорту. Соответствующее постановление 23 октября подписал губернатор Александр Беглов.

Документ вносит изменения в постановление градоначальника, которое утверждает перечень тех, кто может составлять протоколы по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. По ней должны привлекать нарушителей ограничений, введенных Смольным из-за распространения коронавируса.

Согласно документу, протоколы теперь могут составлять главы администраций районов и их заместители, а также представители комитета по транспорту. Если конкретнее, в их число входят: председатели и заместители, руководители структурных подразделений и их замы, а еще гражданские служащие категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты».