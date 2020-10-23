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23.10.2020 16:12
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Штрафовать «безмасочников» в Петербурге разрешили лично сотрудникам комитета по транспорту и руководству районов

Штрафовать за отсутствие масок и перчаток в Петербурге теперь смогут сотрудники администраций районов и комитета по транспорту. Соответствующее постановление 23 октября подписал губернатор Александр Беглов.

Документ вносит изменения в постановление градоначальника, которое утверждает перечень тех, кто может составлять протоколы по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. По ней должны привлекать нарушителей ограничений, введенных Смольным из-за распространения коронавируса.

Согласно документу, протоколы теперь могут составлять главы администраций районов и их заместители, а также представители комитета по транспорту. Если конкретнее, в их число входят: председатели и заместители, руководители структурных подразделений и их замы, а еще гражданские служащие категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты».

До этого такие полномочия были только у сотрудников трех комитетов: по вопросам законности, правопорядка и безопасности; по контролю за имуществом; по промышленной политике, инновациям и торговле.

Статья 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» — введена с 1 апреля 2020 года. Именно по ней привлекают тех, кто нарушает ограничительные предписания, связанные с эпидемией коронавируса, — в том числе, не носит маски и перчатки в общественном транспорте. За время пандемии по данной статье в Петербурге составили более 2600 протоколов. При этом в Москве это число в 8 раз выше.

Напомним, ранее Смольный анонсировал масштабные рейды против нарушителей режима среди представителей бизнеса. О том, как и за что их будут штрафовать, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (46)

kоt-obormot
Вот се
yujinspb2
Два вопроса. Первый, давно у нас режим введён и где можно увидеть законные распоряжения об этом?
Второе, как эти товарищи собираются составлять протокол, если не имеют права проверять документы? Если со слов, то я резко стану полным тёзкой Геблова.
footballer13
Мнэээ, а как чисто технически они это представляют? Они ж даже документы попросить предъявить не могут, какое там оштрафовать?
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