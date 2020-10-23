Штрафовать «безмасочников» в Петербурге разрешили лично сотрудникам комитета по транспорту и руководству районов
Штрафовать за отсутствие масок и перчаток в Петербурге теперь смогут сотрудники администраций районов и комитета по транспорту. Соответствующее постановление 23 октября подписал губернатор Александр Беглов.
Документ вносит изменения в постановление градоначальника, которое утверждает перечень тех, кто может составлять протоколы по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. По ней должны привлекать нарушителей ограничений, введенных Смольным из-за распространения коронавируса.
Согласно документу, протоколы теперь могут составлять главы администраций районов и их заместители, а также представители комитета по транспорту. Если конкретнее, в их число входят: председатели и заместители, руководители структурных подразделений и их замы, а еще гражданские служащие категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты».
До этого такие полномочия были только у сотрудников трех комитетов: по вопросам законности, правопорядка и безопасности; по контролю за имуществом; по промышленной политике, инновациям и торговле.
Статья 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» — введена с 1 апреля 2020 года. Именно по ней привлекают тех, кто нарушает ограничительные предписания, связанные с эпидемией коронавируса, — в том числе, не носит маски и перчатки в общественном транспорте. За время пандемии по данной статье в Петербурге составили более 2600 протоколов. При этом в Москве это число в 8 раз выше.
Напомним, ранее Смольный анонсировал масштабные рейды против нарушителей режима среди представителей бизнеса. О том, как и за что их будут штрафовать, читайте в материале «Фонтанки».