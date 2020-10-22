«Кто без маски - мы не виноваты». Смольный объяснил, где будет ловить и как наказывать ковид-диссидентов

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Злостным нарушителям может грозить штраф до 1 млн рублей и приостановка деятельности. Кому в первую очередь следует готовиться к проверками и как избежать претензий властей, рассказал замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов на онлайн-встрече с руководителями деловых объединений. «Фонтанка» публикует выжимку из ответов на вопросы предпринимателей.

Когда начнутся проверки и что будут проверять?

Проверки идут с начала октября. Их цель проконтролировать, выполняет ли бизнес-стандарты безопасной работы, которые являются обязательным условием ведения деятельности во время пандемии COVID-19. С 26 октября рейдовые мероприятия будут проходить в усиленном режиме. В них примут участие более 400 тружеников комитетов и ведомств Смольного и районных администраций, а также сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Цель - сдержать распространение коронавирусной инфекции и избежать необходимости введения жестких ограничений. Контролировать собираются до тех пор, пока заболеваемость не пойдет на спад.



Что будет считаться нарушением?

Любое несоответствие 121-му постановлению. Например, если организация работает, хотя ей запрещено (ночные клубы, детские развлекательные центры) или нарушает режим работы (с 26 октября заведения общепита должны закрываться в 23.00). Упор будет сделан на контроль стандартов безопасной работы — в первую очередь, ношение масок и перчаток, наличия дезинфекторов, разметки социальной дистанции. Чтобы подтвердить готовность соблюдать правила, каждая организация и ИП, должны получить специальный QR-код. Его отсутствие также приравнивается к нарушению.

Кого в первую очередь будут проверять? Будут ли чиновники предупреждать о своем визите?

Предупреждений не будет. Упор в проверках будет сделан на предприятия сферы услуг, торговли и общественного питания. Всего, по данным Смольного, их 120 тысяч. Готовность соблюдать стандарты безопасности через получение QR-кода данный момент подтвердила лишь треть. Профильные ведомства также будут проверять подотчетный им бизнес — например, комитет по транспорту посмотрит на общественный транспорт, комитет по образованию — придет в частные детские сады.



Что грозит за нарушение?

По ст. 8.6.1 городского кодекса административных правонарушениях юридическим лицам грозит штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. За повторное — от 300 до 500 тыс. рублей. Такие протоколы может оформлять полиция и петербургские чиновники. По ст. 20.6.1. КоАП РФ при повторном нарушении юридическим лицам грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев. Роспотребнадзор может оштрафовать по статье 6.3 КоАП, которая предусматривает штрафы от 500 до 1 млн рублей или приостановку деятельности на 90 дней. Власти Петербурга также могут отозвать у организации QR-код. До его восстановления организация не имеет права осуществлять деятельность.

Если у одного сотрудника не будет маски, меня оштрафуют? А если не будет перчаток?

Нарушением будет считаться отсутствие как масок, так и перчаток. Но чиновники подчеркивают, что намерены применять жесткие меры лишь к злостным нарушителям и ковид-диссидентам. К таким будут причислять тех, у кого нет разметки для соблюдения социальной дистанции, СИЗ и санитайзеров. Их будут штрафовать сразу, особенно если с проверкой придет группа с участием представителей Роспотребнадзора.



Остальным в первый раз сделают предупреждение и проведут разъяснительную работу. Но повторно уже обещают предпринимателя привлеь к административной ответственности. Причем, повторный визит может состояться уже через день.

Если маски не будет у покупателя, то кого оштрафуют — бизнес или покупателя?

Рейды будут направлены как на бизнес, так и на граждан. За тем, как носят СИЗ петербуржцы, будет следить полиция, чиновники Смольного сосредоточатся на предпринимателях. Коронавирусный долг будет считаться выполненным, если сотрудник магазина или другого предприятия проверит наличие маски на входе и предоставит СИЗ тем, у кого их нет, а также откажет ковид-диссидентам в обслуживании на кассе.

Что делать, если покупатель отказывается надеть маску и требует его обслужить?

К тем, кто отказывается надеть СИЗ, физические меры применять не должны — достаточно ограничиться замечанием. Если клиент снял маску после входа в магазин или ТЦ и был в таком виде замечен проверяющими, санкций для бизнеса тоже не последует. Если конфликт произошел на кассе, нужно вызывать полицию. 121 коронавирусное постановление обязывает граждан носить СИЗ в помещениях. Таким образом, предприниматель должен объяснить клиенту, что готов его обслужить, но после составления соответствующего административного протокола. В такой ситуации вряд ли кто-то будет настаивать, считают чиновники.



Как понять, нужен ли мне QR-код и где его можно получить? Как понять, что он отозван?

QR-код нужен всем организациям и ИП, которые ведут деятельность в Петербурге. Даже церковным лавкам — хотя планов их проверять у чиновников пока нет. С 22 октября вступили в силу новые правила, по которым знак надо получать не на компанию в целом, а на каждый адрес, по которому она работает. Например, в случае торговой сети - на каждый магазин. Те, у кого есть единый код, должны оформить дополнительные в личном кабинете на сайте ЦРПП до 1 ноября. Уведомление об аннулировании также появится в личном кабинете. Позднее чиновники обещают добавить функционал, который позволит компании узнать, за какое именно нарушение она потеряла право на работу.

Что делать, если я не согласен с результатами проверки, или мне кажется, что проверяющий превысил полномочия?

С проверками (помимо полиции и Роспотребнадзора) могут прийти сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике, комитета по вопросам законности, комитета по культуре, комитета по физической культуре, комитета по транспорту, ГЖИ, ГАТИ, администраций районов. У них при себе должно быть удостоверение сотрудников Смольного. Если предприниматель не согласен с их действиями, он может обратиться на горячую линию Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП).



Я выполняю стандарты безопасности, а мой сосед нет. Куда пожаловаться?

На горячую линию ЦРПП. Также аналогичную линию запустит ассоциация «Деловая Россия». Предпринимателей призывают расценивать это как форму саморегуляции: ведь те, кто не выполняет коронавирусные требования, получают необоснованные конкурентные преимущества. Тех, на кого поступит донос, обещают не наказывать сразу: в первый раз только предупредят.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»