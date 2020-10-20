«Учений не будет, готовьтесь к репрессиям». Как выглядит ужесточение коронавирусного контроля в Петербурге

Бизнес не понимает, за что лишается разрешений на работу, и опасается погрязнуть в штрафах и бюрократических процедурах. Дальше будет жестче, предупредили чиновники.

Фото: Олег Харсеев/«Коммерсантъ»

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле начал аннулировать QR-коды, которые дают разрешения на работу в условиях режима повышенной готовности. Всего, по данным Центра развития и поддержки предпринимательства, с 1 октября их лишились 145 организаций и ИП, которые нарушили требования безопасности. В числе первых наказанных оказались «Дикси», «Магнит», X5 Retail Group и Сбербанк. Но, по мнению участников рынка, система контроля далека от идеала. Возобновить разрешение не так уж сложно, а вот провести работу над ошибками — нереально.

О проблемах, возникающих в ходе проверок, предприниматели рассказали 20 октября в ходе онлайн-конференции комитета по промышленной политике. По их словам, потеря права на работу стала для многих сюрпризом: никаких оповещений на этот счет от Смольного не пришло.

«На этой неделе был кейс, что аннулировали QR-код, но не пришло уведомление ни на почту, ни в личный кабинет», — сообщила представитель «Магнита» Полина Бородина. «Было неожиданностью, когда мы узнали, что код аннулирован. Не смогли на горячую линию дозвониться никаким образом», — поддержала коллегу представитель сети «Дикси». По информации «Фонтанки», разрешение на работу отозвали и у X5 Reatail Group. Но всем трем компаниям уже удалось его восстановить

С аннулированием QR-кодов столкнулись большинство торговых сетей Северной столицы, рассказала председатель комитета по торговле Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Ольга Волкова. По ее словам, пока к каким-то экономическим последствиям это не привело. Штрафы не накладывались, работа не приостанавливалась, восстановить удается примерно за сутки — для этого надо заново заполнить заявку на возобновление работы в личном кабинете на сайте ЦРПП и загрузить стандарт безопасной деятельности. При этом провести «работу над ошибками» невозможно: информации, за какое нарушение в каких магазинах отозван QR-код, Смольный не предоставляет.

В начале октября чиновники отозвали QR-код у Сбербанка, но в кредитной организации, по крайней мере, знают за что. «Один из сотрудников был без СИЗов», — рассказал представитель Сбербанка Андрей Новосельский. В пресс-службе отметили, что на данный момент разрешение на работу действует, при этом протоколов или уведомлений о нарушении коронавирусных правил работы в адрес банка не поступало, все сотрудники обеспечены средствами защиты. По данным ЦРПП, из 145 отозванных кодов восстановлено 67, среди них есть и разрешение Сбербанка.

Чиновники уже нашли выход из ситуации. Как рассказал в ходе онлайн-совещания глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, теперь сети будут получать не один код на всю компанию, а на каждое обособленное подразделение — то есть на каждый магазин или офис у банковских сетей. Уведомление об аннулировании получит не только сама точка, но и головной офис.

Бизнес попросил организовать переходный период, а также провести «учения» по отзыву и восстановлению QR-кода. «Будет непросто дать инструкцию каждому директору магазина, не говоря о процедуре заполнения необходимой информации в личном кабинете», — пояснила в ходе онлайн-совещания Ольга Волкова. Но в Смольном считают, что пока это лайт-версия. «Система работает с апреля, ни о каких об учениях и отсрочках речь идти не может. С 26 октября начнутся еще большие проверки и еще большие репрессии», — отметил Кирилл Соловейчик. По его словам, нарушением будет считаться любое отклонение от чек-листа стандарта безопасной деятельности.



Если чиновники будут придерживаться столь же формального подхода, как сейчас, бизнес рискует погрязнуть в штрафах и бюрократических процедурах оформления QR-кодов.

«Проверки проходят инкогнито, специфика не учитывается, проверяющие идут по своему чек-листу, а не нашему стандарту, и ставят галочки напротив тех позиций, которые не имеют к нам отношения», — отметила представитель сети «Теремок». К примеру, сотрудники, работающие на горячих плитах, не могут носить маски в соответствии с техникой безопасности. Если чиновники их сфотографируют и привлекут сеть к ответственности за несоблюдение масочного режима, повлиять на это она не сможет.

«До конца непонятно, какой должна быть степень нарушения, чтобы это стало основанием для аннуляции. [Если наказывать за любое нарушение], мы только и будем делать, что печатать QR-коды», — говорит Ольга Волкова. «Погрязнем в штрафах постоянных и разборках, и это никому не [пойдет] на пользу», — отметил Андрей Новосельский.

Способ восстановления разрешения на работу тоже смутил бизнес. Для этого нужно прислать фото, которые подтверждают соблюдение стандартов безопасной деятельности — например, запас СИЗ, дезинфицирующих средств, способ утилизации использованных масок. Но если раньше это нужно было делать для компании в целом, то теперь для каждого отдельного магазина. «Если мы будем это делать по каждому случаю, то погрязнем в фотографировании. Но как это будет отражать, что мы соблюдаем нормы? Сфотографировать можно все, что угодно», — прокомментировал Андрей Новосельский.



Кирилл Соловейчик пообещал выслушать предложения бизнеса, как повысить интерактивность системы и достоверность сведений. «Мы хотим сделать ее необременительной для ведения», — отметил он. Для решения спорных ситуаций создадут специальный чат.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

