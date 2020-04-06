Полиция Петербурга патрулирует закрытые для посещения парки и скверы. Значит ли это, что она может задерживать и штрафовать нарушителей?

Полиция действует по поручению губернатора, усилившего контроль за выполнением всех ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Они включают запрет на посещение не только парков, садов, детских и спортивных площадок, но и объектов религиозных организаций, то есть храмов.

«За посещение парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей», - подчеркивает пресс-служба Смольного.

В Петербурге около 1300 сотрудников полиции патрулировали скверы и парки, сообщает 6 апреля Смольный. По постановлению правительства, общественные пространства закрыты для горожан.

Напоминая о штрафе, Смольный имеет в виду статью 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Она введена с 1 апреля 2020 года.

Полиция не уполномочена составлять протоколы по 20.6.1. Право на это имеют должностные лица органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС (их перечень должен быть утвержден правительством РФ) и петербургские чиновники (список утверждается губернатором). Рассматривать протоколы будут мировые судьи.

Задерживать горожан, гуляющих в парках и посещающих храмы, оснований у полицейских нет. Но просьба или требование покинуть территорию входит в их компетенцию по поддержанию общественного порядка, уточнил «Фонтанке» глава международной практики правозащитной организации «Агора» Кирилл Коротеев.

В случае неподчинения представители МВД, как правило, задерживают граждан и составляют на них протоколы по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Эта схема с заменой одного правонарушения (не входящего в компетенцию МВД) на другое не встречает поддержку Верховного суда, но применяется повсеместно. Например, в Москве на выходных именно этот сценарий был разыгран с Иисусом Воробьевым. Он выгуливал собаку на расстоянии более 100 метров от дома, что запрещено указом мэра Сергея Собянина. Полиция как федеральная структура не имеет права наказывать москвичей за нарушение городских норм. К Воробьеву применили 19.3 КоАП - якобы он не повиновался законному распоряжению. Пресненский суд оштрафовал Иисуса на тысячу рублей.