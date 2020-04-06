Иисуса с Патриарших, задержанного на прогулке с собакой, оштрафовали на 1000 рублей за неповиновение полиции
Пресненский райсуд Москвы признал виновным Иисуса Воробьева в неповиновении полиции и оштрафовал его на 1000 рублей. Наказать мужчину за нарушение жесткого столичного карантина не могли — у МВД по-прежнему нет полномочий задерживать граждан, выгуливающих собак.
О штрафе Воробьеву по статье 19.3 КоАП сообщает вечером 6 апреля пресс-служба Пресненского суда. Он признан виновным в том, что не повиновался сотрудникам полиции.
Москвича задержали на Патриарших прудах, где находиться запрещено по указу мэра Сергея Собянина. Кроме того, он выгуливал собаку на расстоянии более ста метров от своего дома, — это еще одно нарушение городского закона.
Формально Воробьев нарушил статью 13.8.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф 4000 рублей. Но составить протокол полицейские по этой статье не могут. Между московскими властями и МВД как федеральной структурой отсутствует соответствующее соглашение, сообщил «Фонтанке» глава международной практики правозащитной организации «Агора» Кирилл Коротеев.
«Составлять протоколы по статье 3.18.1 городского кодекса могут, допустим, инспекторы административных комиссий, — продолжает специалист. — Столичные власти могут статью применять, но у них нет достаточных ресурсов».
Ранее МВД отчиталось о составлении 160 протоколов в рамках борьбы за самоизоляцию москвичей. Все они — по статье 19.3 КоАП, то есть за неповиновение полиции.
В субботу, 4 апреля, Воробьев выгуливал собаку на Патриарших прудах. К нему подошли сотрудники МВД и после недолгой конфликтной беседы затолкали в микроавтобус. Собака осталась на улице.