Иисуса с Патриарших, задержанного на прогулке с собакой, оштрафовали на 1000 рублей за неповиновение полиции

Пресненский райсуд Москвы признал виновным Иисуса Воробьева в неповиновении полиции и оштрафовал его на 1000 рублей. Наказать мужчину за нарушение жесткого столичного карантина не могли — у МВД по-прежнему нет полномочий задерживать граждан, выгуливающих собак.

О штрафе Воробьеву по статье 19.3 КоАП сообщает вечером 6 апреля пресс-служба Пресненского суда. Он признан виновным в том, что не повиновался сотрудникам полиции.

Москвича задержали на Патриарших прудах, где находиться запрещено по указу мэра Сергея Собянина. Кроме того, он выгуливал собаку на расстоянии более ста метров от своего дома, — это еще одно нарушение городского закона.