Прогулка с собакой закончилась задержанием для жителя столицы Иисуса В. По его словам, за положенные сто метров от дома он не заступил, но в полиции настаивают, что режим самоизоляции москвич всё же нарушил.

Видео задержания опубликовано в твиттере «Патриаршие» 4 апреля. На нём двое сотрудников сначала убеждают, а потом вталкивают мужчину в служебный автомобиль. За оградой бегает собака в ошейнике. Автор записи уточняет, что полицейские пытались подозвать её, но не преуспели и уехали, оставив на улице. Пса по кличке Платон позже нашла жена задержанного.