На Патриарших задержали гулявшего с собакой Иисуса. Хозяина увезли, пса оставили на улице
Прогулка с собакой закончилась задержанием для жителя столицы Иисуса В. По его словам, за положенные сто метров от дома он не заступил, но в полиции настаивают, что режим самоизоляции москвич всё же нарушил.
Видео задержания опубликовано в твиттере «Патриаршие» 4 апреля. На нём двое сотрудников сначала убеждают, а потом вталкивают мужчину в служебный автомобиль. За оградой бегает собака в ошейнике. Автор записи уточняет, что полицейские пытались подозвать её, но не преуспели и уехали, оставив на улице. Пса по кличке Платон позже нашла жена задержанного.
Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!— Патриаршие (@patriarshi) April 4, 2020
Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH
В полиции ТАСС сообщили, что причиной задержания стала прогулка в неположенном месте: сквер Патриарших прудов закрыт для посещений из-за эпидемии коронавируса.
Задержанный Иисус уехал в ОВД Пресненское. По его словам, он не заходил за разрешённые сто метров от дома, никаких предупреждений в сквере не видел и был не единственным гуляющим. «Сейчас они мне рассказывают, что я им там грубил. И говорят, что меня на 15 суток хотят оформить», - поделился гражданин с «Дождём». Он настаивает, что просил сотрудников дать возможность отвести собаку домой, но не добился разрешения.
Режим самоизоляции объявлен в Москве с 30 марта. Прогулки с животными разрешены в радиусе 100 метров от места жительства. 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения до конца месяца. В его блоге опубликован перечень городских парков, усадеб и зон отдыха, которые закрыты для посещений. Их 55, Патриарших прудов в списке нет.