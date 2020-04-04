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04.04.2020 22:23
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На Патриарших задержали гулявшего с собакой Иисуса. Хозяина увезли, пса оставили на улице

Прогулка с собакой закончилась задержанием для жителя столицы Иисуса В. По его словам, за положенные сто метров от дома он не заступил, но в полиции настаивают, что режим самоизоляции москвич всё же нарушил.

Видео задержания опубликовано в твиттере «Патриаршие» 4 апреля. На нём двое сотрудников сначала убеждают, а потом вталкивают мужчину в служебный автомобиль. За оградой бегает собака в ошейнике. Автор записи уточняет, что полицейские пытались подозвать её, но не преуспели и уехали, оставив на улице. Пса по кличке Платон позже нашла жена задержанного.

В полиции ТАСС сообщили, что причиной задержания стала прогулка в неположенном месте: сквер Патриарших прудов закрыт для посещений из-за эпидемии коронавируса.

Задержанный Иисус уехал в ОВД Пресненское. По его словам, он не заходил за разрешённые сто метров от дома, никаких предупреждений в сквере не видел и был не единственным гуляющим. «Сейчас они мне рассказывают, что я им там грубил. И говорят, что меня на 15 суток хотят оформить», - поделился гражданин с «Дождём». Он настаивает, что просил сотрудников дать возможность отвести собаку домой, но не добился разрешения.

Режим самоизоляции объявлен в Москве с 30 марта. Прогулки с животными разрешены в радиусе 100 метров от места жительства. 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения до конца месяца. В его блоге опубликован перечень городских парков, усадеб и зон отдыха, которые закрыты для посещений. Их 55, Патриарших прудов в списке нет.

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Комментарии (29)

TU104
И это только начало. Полный беспредел еще впереди !
тат2007amg
Нормальный человек в полицаи не пойдёт..
Nerevar
Московской полиции здравый смысл не писан. То женщин избивают, то собаководов ловят за выгул собак.
Даст Господь Бог те золотые времена когда свершится суд над этими палачами.
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