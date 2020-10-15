Уговори меня. Если 95% пассажиров носят маски, то Смольный — новый Кашпировский

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» сравнила подход к «безмасочникам» в двух столицах и пришла к выводу, что это история про Виллабаджо и Виллариба — с поправкой на тематику. В Москве десятками тысяч штампуют штрафы и бьют по всем возможным статьям и кодексам. В Петербурге хмурят брови, обещают ночи длинных протоколов, но все еще предпочитают говорить о «забывчивых горожанах».



На колесах



Как рассказали «Фонтанке» в комтрансе, всего с весны ведомство составило 385 «подземных» протоколов — считай, по 5 на каждую станцию метро. Еще порядка десятка — это сотрудники наземных перевозчиков, которые также манкировали ковидным дресс-кодом. Речь идет о статье 8.6.1. городского закона об административных нарушениях. Процедура такая: акты составляют управление полиции на метрополитене (подавляющее большинство) либо сотрудники «Организатора перевозок» на наземном транспорте. После этого акты уходят в комтранс, где на их основании уполномоченные чиновники (их в комитете пятеро) составляют протоколы и отправляют в комитет по вопросам законности. Если же эта великолепная пятерка выходит в рейд, то протоколы может составлять сразу.



«Фонтанка» уже писала, что петербургский рейд по транспорту — самый гуманный рейд в мире. В начале августа в метро показательно ужесточили контроль и получили за 2 дня аж 10 протоколов о нарушении масочного режима. Второй заход сделали осенью: с увещеваниями и одновременно предупреждениями выступила вся вертикаль в лице губернатора Беглова, вице-губернатора Соколова и главы комтранса Полякова. Интонация колебалась: чиновники напоминали, что избежать нового локдауна мы можем только все вместе, и предупреждали — с октября без масок в метро просто не будут пускать. «Фонтанка» не заметила повального сокрытия лиц 1 числа, но в целом количество «защищенных» пассажиров выросло.



Полицейский профсоюз — не в первый уже раз — поднял вопрос о сомнительности полномочий в отношении «безмасочников», но Смольный решал свою задачу: позволить метрополитену в одностороннем порядке расторгать с человеком договор перевозки, если он уже пересек турникеты, а маски на нем не видно. Губернатор подписал новый кодекс пользования подземкой, в котором появилось обязательное исполнение «правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».



Если сравнить доковидный пассажиропоток в петербургском и московском метрополитенах, разница примерно трехкратная, и это мы еще польстим себе: в 2019 году 760 млн против 2,5 млрд соответственно. Простая пропорция подсказывает, что в Москве за время ограничений должны были бы составить 1 300 постановлений. Но нет, дело не в арифметике, а в подходе. Как рассказал ТАСС 13 октября руководитель столичного ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, всего в столице на общественном транспорте за отсутствие масок и перчаток оформлено 96 тысяч постановлений на 480 миллионов рублей. Если сравнить результаты за 2 недели, выходит, что пока у нас кара настигала 76 человек, в столице — 10 тысяч. На метрополитен из общей транспортной массы в Москве приходится 66,4 тысячи постановлений.



В комитете по транспорту настаивают, что штрафы не самоцель, главное — донести до людей необходимость носить маски. «Мы бы не хотели переходить к репрессивным действиям, — говорят в ведомстве. — На данный момент мы сосредоточены на профилактике, и это приносит плоды». По сути, до протокола дело доходит только в крайнем случае, а стандартная ситуация разрешается двумя способами: человек надевает маску после замечания или покидает станцию.



Насчет плодов — самое интересное. Аппарат вице-губернатора Максима Соколова неделю назад сообщал, что в метро в масках заходят 90% пассажиров, на эскалаторах в них остается уже 65%. 14 октября подоспела еще более триумфальная статистика — 95% ответственных на входе. «Но и забывчивые граждане тоже ещё попадаются, поэтому в общественном транспорте Северной столицы проводятся профилактические рейды с участием сотрудников полиции, ГИБДД и транспортников», — с мягким упреком хмурится Смольный.



Это заметно разнится не только с натурными наблюдениями; они у каждого свои, хотя редко встретишь почти 100-процентный отчет даже в наших палестинах. Дело в том, что Роспотребнадзор тоже говорит о 90%. Но, по его данным, это как раз доля отказавшихся от масок на транспорте. Оба ведомства называют своей задачей исполнение противоэпидемических требований, и поэтому тем более неясно, как поженить их версии. Можно предположить, что Роспотребнадзору, в отличие от комитета, просто не приходится отчитываться об эффективности выбранной стратегии; достаточно ставить планку карантина выше, чем администрации.



«Фонтанка» запросила у столичных департамента транспорта и метрополитена данные о доле «безмасочников» на станциях и в поездах. Транспортный блок Москвы позиционирует себя как открытую организацию, так что цифры, по словам пресс-службы подземки, подготовили и даже передали на согласование. Спустя несколько часов пришло лаконичное: «К сожалению, не сможем предоставить ответ». Судя по всему, смольнинские 95% поразили в самую пятку и мэрию столицы, которая поглядела на свои проценты и отчаялась переплюнуть этот результат. В мае, на гребне первой волны, дептранс сообщал, что в московским транспорте 60% пассажиров носят маски. «Фонтанка» все еще надеется получить актуальные цифры.



На земле

Астрономическая разница в транспортных подходах Москвы и Петербурга соответствует общему настроению властей. Их инструментарий одинаков. В КоАП есть статьи 6.3 и 20.6.1, а в городских законах — по одной статье, 3.18.1 и 8.6.1 для Москвы и Петербурга соответственно.

Наиболее универсальный показатель — статья 20.6.1 КоАП. Она применима к физическим и юридическим лицам, а динамика ее использования зависит от активности городских властей и умения взаимодействовать с полицией. В Москве с 1 сентября в суды переданы более 6400 протоколов по 20.6.1, причем санкции одинаково применяются к гражданам и фирмам. «Фонтанка» нашла судебные дела против таксомоторных компаний, магазинов, торговых центров и других юрлиц. В Петербурге за тот же срок до судов дошли 257 протоколов. Из этой массы только два составлены на юридические лица. Такая диспропорция, в частности, свидетельствует о почти нулевом эффекте от работы петербургских чиновников. Статистику по 20.6.1, в отличие от Москвы, делает полиция.



Смольный в случае с этой статьей кормит обещаниями или угрозами. Очередной поход на бизнес анонсирован с 26 октября. Предыдущий обещали 2 октября, когда чиновники заявили о сотнях осмотров магазинов, которые привлекут к ответственности. Говоря о 633 протоколах в отношении предприятий торговли и общепита, вице-губернатор Евгений Елин признал, что пока это просто «бумажки» и до суда не дошли.



Слово Петербурга и дело Москвы — это не просто осенний симптом. Это диагноз. За время пандемии в столице по 20.6.1 составлены 21 500 протоколов. В Петербурге — 2 600.

Статья 6.3 КоАП — маркер взаимодействия Роспотребнадзора и городских властей. В Москве они работают в связке и результативно давят на бизнес. После матча «Спартак» — «Зенит» 3 октября за превышение количества зрителей на трибунах именно по «роспотребнадзоровской» статье стадион получил штраф 300 тысяч рублей. Среди нарушителей «Фонтанка» также нашла в судебной базе Центральный банк, крупный ретейл, госкорпорации. Оперштаб Москвы регулярно сообщает о рейдах Роспотребнадзора по театрам. Зато ни одной привлеченной по 6.3 больницы. В Петербурге ситуация перевернута. У местного Роспотребнадзора медицинские организации — излюбленные жертвы, при молчаливом согласии чиновников.

Что касается пресловутой статьи 8.6.1, в комитете по законности Петербурга посчитали, что всего с апреля в отношении физических лиц рассмотрели более 8 000 постановлений (как видно, на маски в метро приходится 5%). Из этого количества некоторая часть протоколов была отменена по малозначительности нарушения — около 2–3%. В Москве дела по статье 3.18.1 местного КоАП тоже рассматривают чиновники. Точное количество протоколов, составленных с весны, неизвестно, но жители столицы обжаловали к 14 октября в судах почти 58 000 постановлений — в семь раз больше, чем общее количество составленных протоколов в Петербурге.



Подходящий образ, чтобы разбавить эту арифметику, корреспондент наблюдал вечером 14 октября на входе станции метро «Гостиный двор». Группа студентов с одной стороны и сотрудников транспортной безопасности метро с другой выдали следующий диалог:



— Молодые люди, наденьте маски...

— Да-да.

— А то штраф будет.

— Нет, не надо штраф...

— Тогда в угол поставим.



Николай Кудин, Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

