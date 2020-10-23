Банк России улучшил прогноз по спаду экономики страны в 2020 году

Российская экономика сократится на 4–5% в текущем году, следует из прогноза Банка России, обнародованного 23 октября.

«В целом в 2020 году российская экономика, по оценке Банка России, сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе», — говорится в сообщении.

Ранее регулятор прогнозировал сокращение ВВП по итогам года на 4,5–5,5%. Как отметили в ЦБ РФ, улучшение прогноза преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта.

В 2021 году Банк России ожидает роста российской экономики на 3,0–4,0%, а в 2022–2023 на 2,5–3,5 и 2,0–3,0% соответственно. Кроме того, регулятор также сузил коридор ожидаемой инфляции по итогам текущего года с 3,7–4,2% до 3,9–4,2%.