Кокорин о смертельном ДТП Ефремова: Погиб человек, а его не взяли под стражу. Где справедливость?
Отсутствие справедливости увидел нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин, сравнивая свое дело о двух драках в центре Москвы со смертельным ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 29-летний спортсмен заявил в интервью YouTube-каналу Peopletalk, в четверг, 22 октября.
«Когда смотришь на все это и сравниваешь, например, с ситуацией Михаила Ефремова, в которой погиб человек, а его не взяли под стражу, то думаешь, что такое в отношении нас было кому-то выгодно. Думаешь: где справедливость? Считаю ли я, что был не прав? Да. Мы сразу извинились. Я звонил Паку, он не брал трубку. Водителя второго я вообще не трогал. Мы перед всеми спокойно извинились», — подчеркнул Кокорин.
Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он вместе с Павлом Мамаевым отбывал наказание по делу об избиении, Александр вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи. Перешел в «Спартак», хотя ранее говорил, что никогда этого не сделает. Возможно, на это повлиял трехлетний контракт с красно-белыми на 10 млн евро.
Ефремов был приговорен к восьми годам колонии Пресненским районным судом Москвы 8 сентября по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы. 8 июня он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова судили по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения».