Кокорин о смертельном ДТП Ефремова: Погиб человек, а его не взяли под стражу. Где справедливость?

Отсутствие справедливости увидел нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин, сравнивая свое дело о двух драках в центре Москвы со смертельным ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 29-летний спортсмен заявил в интервью YouTube-каналу Peopletalk, в четверг, 22 октября.



«Когда смотришь на все это и сравниваешь, например, с ситуацией Михаила Ефремова, в которой погиб человек, а его не взяли под стражу, то думаешь, что такое в отношении нас было кому-то выгодно. Думаешь: где справедливость? Считаю ли я, что был не прав? Да. Мы сразу извинились. Я звонил Паку, он не брал трубку. Водителя второго я вообще не трогал. Мы перед всеми спокойно извинились», — подчеркнул Кокорин.