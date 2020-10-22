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22.10.2020 13:30
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Кокорин о смертельном ДТП Ефремова: Погиб человек, а его не взяли под стражу. Где справедливость?

Отсутствие справедливости увидел нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин, сравнивая свое дело о двух драках в центре Москвы со смертельным ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 29-летний спортсмен заявил в интервью YouTube-каналу Peopletalk, в четверг, 22 октября.

«Когда смотришь на все это и сравниваешь, например, с ситуацией Михаила Ефремова, в которой погиб человек, а его не взяли под стражу, то думаешь, что такое в отношении нас было кому-то выгодно. Думаешь: где справедливость? Считаю ли я, что был не прав? Да. Мы сразу извинились. Я звонил Паку, он не брал трубку. Водителя второго я вообще не трогал. Мы перед всеми спокойно извинились», — подчеркнул Кокорин.

Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он вместе с Павлом Мамаевым отбывал наказание по делу об избиении, Александр вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи. Перешел в «Спартак», хотя ранее говорил, что никогда этого не сделает. Возможно, на это повлиял трехлетний контракт с красно-белыми на 10 млн евро.

Ефремов был приговорен к восьми годам колонии Пресненским районным судом Москвы 8 сентября по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы. 8 июня он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова судили по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения».

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Комментарии (9)

knikk70
Чья бы корова мычала
victor_k
У гопника Кокоши прорезался голос?
О справедливости решил порассуждать?
По справедливости он бы должен ещё сидеть...
DEMOMON
Кокорин реально не врубает, что если бы от его рукоприкладства скончался бы кто либо, то он вполне мог бы быть достоин также как и Ефремов восьми лет. Или ему просто обидно, что Ефремов пару месяцев дома провёл?
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