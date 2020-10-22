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22.10.2020 10:34
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Родные погибшего Захарова выступили против смягчения приговора Ефремову, несмотря на компенсации

Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, выступили против смягчения наказания актеру, несмотря на полученную компенсацию. Об этом заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Наша позиция никак не поменялась. Мы не высказывались за смягчение наказания», — сообщил адвокат РИА Новости.

Ефремов перевел по миллиону рублей вдове, брату и младшему сыну погибшего Захарова накануне. В связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Мосгорсуд в четверг продолжит рассматривать апелляцию Ефремова на приговор.

Ефремов приговорен к восьми годам колонии Пресненским районным судом Москвы 8 сентября по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы. 8 июня он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова судили по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения».

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Комментарии (4)

Wuhan Proletarian
Мало дал Миша.
Отписал бы им хату в престольной, так Зажаровы с пеной у рта требовали бы понять, простить.
Modest_5e4ce41f7533b
Вообще-то, это вопрос уже не их компетенции. У артиста на руках уже есть факт оказания помощи, что можно будет предъявить судье, как подтверждение глубочайшего раскаяния.
260818321
Ефремову только на пользу отсидка. И здоровье поправит, меньше водку жрать будет. И мозги на место встанут.
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