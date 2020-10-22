Родные погибшего Захарова выступили против смягчения приговора Ефремову, несмотря на компенсации
Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, выступили против смягчения наказания актеру, несмотря на полученную компенсацию. Об этом заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.
«Наша позиция никак не поменялась. Мы не высказывались за смягчение наказания», — сообщил адвокат РИА Новости.
Ефремов перевел по миллиону рублей вдове, брату и младшему сыну погибшего Захарова накануне. В связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.
Мосгорсуд в четверг продолжит рассматривать апелляцию Ефремова на приговор.
Ефремов приговорен к восьми годам колонии Пресненским районным судом Москвы 8 сентября по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы. 8 июня он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова судили по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения».