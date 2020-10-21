Автомобиль влетел в остановку с людьми на проспекте Косыгина
Серьезное ДТП произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 октября.
Легковой автомобиль влетел в остановку с людьми на проспекте Косыгина. Об этом очевидцы сообщают в группе «.ιl Ладожская рулит lι. / Красногвардейский р-н» «ВКонтакте». Автомобиль перевернулся. Рядом с остановкой на траве лежит мужчина, помощь ему никто не оказывает.
На кадрах очевидцев женщины в праздничных платьях, лежащий мужчина — похоже, в костюме. Вероятно, ДТП прервало праздник.
По данным «Фонтанки», на место уже выехали сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС. Другие подробности произошедшего устанавливаются.