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21.10.2020 14:59
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Автомобиль влетел в остановку с людьми на проспекте Косыгина

Серьезное ДТП произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 октября.

Легковой автомобиль влетел в остановку с людьми на проспекте Косыгина. Об этом очевидцы сообщают в группе «.ιl Ладожская рулит lι. / Красногвардейский р-н» «ВКонтакте». Автомобиль перевернулся. Рядом с остановкой на траве лежит мужчина, помощь ему никто не оказывает.

На кадрах очевидцев женщины в праздничных платьях, лежащий мужчина — похоже, в костюме. Вероятно, ДТП прервало праздник.

По данным «Фонтанки», на место уже выехали сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: .ιl Ладожская рулит lι. / Красногвардейский р-н / vk.com/ladozhskaya_drive

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