Вертолеты Ми-24 атаковали противника, защитив российскую колонну бронетехники в Таджикистане
Минобороны России опубликовало кадры стрельбы вертолетов Ми-24, которые оказывали огневую поддержку мотострелковым подразделениям во время двухнедельных летно-тактических учений в Таджикистане. Видео было опубликовано на странице военного ведомства во «ВКонтакте» 21 октября.
Экипажи вертолетов авиагруппы 201-й военной базы РФ провели воздушную разведку в районе полигона Ляур на предельно малых высотах полета, а также обеспечили безопасность наземной боевой техники, атаковав условного противника авиационной пушкой и ракетами.
Летно-тактические учения прошли в рамках контрольной проверки военной базы в Таджикистане. В них участвовало около 500 военнослужащих и более 100 единиц вооружения и военной техники.