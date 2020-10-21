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21.10.2020 12:48
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Вертолеты Ми-24 атаковали противника, защитив российскую колонну бронетехники в Таджикистане

Минобороны России опубликовало кадры стрельбы вертолетов Ми-24, которые оказывали огневую поддержку мотострелковым подразделениям во время двухнедельных летно-тактических учений в Таджикистане. Видео было опубликовано на странице военного ведомства во «ВКонтакте» 21 октября.

Экипажи вертолетов авиагруппы 201-й военной базы РФ провели воздушную разведку в районе полигона Ляур на предельно малых высотах полета, а также обеспечили безопасность наземной боевой техники, атаковав условного противника авиационной пушкой и ракетами.

Летно-тактические учения прошли в рамках контрольной проверки военной базы в Таджикистане. В них участвовало около 500 военнослужащих и более 100 единиц вооружения и военной техники.

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