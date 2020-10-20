Путин выразил Макрону соболезнования в связи с варварским убийством французского учителя
Президент России Владимир Путин выразил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону соболезнования в связи с терактом, который произошёл в пригороде Парижа 16 октября, — «варварским убийством французского учителя», которого обезглавил студент колледжа. О телефонном разговоре двух лидеров 20 октября сообщили в пресс-службе Кремля.
Оба президента сошлись во мнении, что нужно активизировать совместные усилия по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.
Помимо этого Путин и Макрон обсудили развитие ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Российских лидер рассказал о шагах для перемирия и дальнейших переговорах. Важно, чтобы стороны соблюдали режим прекращения огня, согласились лидеры России и Франции. Страны продолжат совместную работу по линии Совета Безопасности ООН и будут тесно координировать действия как сопредседатели Минской группы ОБСЕ.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа, выходец из Чечни по имени Абдула А., обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Вскоре были задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего.
Число задержанных после убийства учителя Самюэля Пати в Париже достигло 15 человек. К уже известным 11 фигурантам добавили еще четверых учащихся средней школы, сообщала накануне газета Le Parisien. Изначально под стражу в полиции были взяты пятеро студентов, однако затем одного ученика освободили. При этом среди задержанных есть человек, который «уже был осужден за террористические акты».