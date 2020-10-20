Путин выразил Макрону соболезнования в связи с варварским убийством французского учителя

Президент России Владимир Путин выразил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону соболезнования в связи с терактом, который произошёл в пригороде Парижа 16 октября, — «варварским убийством французского учителя», которого обезглавил студент колледжа. О телефонном разговоре двух лидеров 20 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Оба президента сошлись во мнении, что нужно активизировать совместные усилия по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

Помимо этого Путин и Макрон обсудили развитие ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Российских лидер рассказал о шагах для перемирия и дальнейших переговорах. Важно, чтобы стороны соблюдали режим прекращения огня, согласились лидеры России и Франции. Страны продолжат совместную работу по линии Совета Безопасности ООН и будут тесно координировать действия как сопредседатели Минской группы ОБСЕ.