Le Figaro называет имя человека, обезглавившего учителя, и утверждает, что он родился в Москве

Ежедневная французская газета Le Figaro называет имя убийцы учителя под Парижем — 18-летний чеченец по имени Абдула А.

Как пишет 17 октября издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, этот человек родился в Москве в 2002 году, но проживал во Франции. Перед убийством он якобы выкрикнул «Аллах Акбар». Информации о том, был ли он радикальным исламистом, у полиции нет.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.