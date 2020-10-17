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17.10.2020 13:22
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Le Figaro называет имя человека, обезглавившего учителя, и утверждает, что он родился в Москве

Ежедневная французская газета Le Figaro называет имя убийцы учителя под Парижем — 18-летний чеченец по имени Абдула А.

Как пишет 17 октября издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, этот человек родился в Москве в 2002 году, но проживал во Франции. Перед убийством он якобы выкрикнул «Аллах Акбар». Информации о том, был ли он радикальным исламистом, у полиции нет.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.

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Комментарии (10)

263833751
а мне интересно, почему карикатурить другие религии позволительно, а м б также откарикатурить Христа? или ещё кого? Свобода слова превратилась в одностороннее движение. Нет, я не оправдываю убийцу, но зачем провоцировать? Я против такого.
Я считаю такие провокации не просто вредными, а непозволительными, это нарушение этики и морали, подаёт отрицательный пример молодёжи, которая когда-то умела уважать, ценить чужие культуры, но сейчас творится что-то невообразимое, поколение пофигистов и насирателей. Стыд!
heimdall
К сожалению, Франция - маленькая страна, и нет возможности для ёё руководства последовать мудрому примеру Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича - отправить в 24 часа всех этих абреков куда-нибудь подальше...
Brit
Мне интересно, КАК в начале нулевых преследовали чеченов в Москве, чтобы подтвердив это документально, несколько десятков тысяч таких получили беженство и убежище в Евросоюзе? И почему даже либеральные СМИ той поры не рассказывали ни капли об этом?
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