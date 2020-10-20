На кольцевой автодороге Петербурга почти на месяц полностью перекроют один из съездов на развязке с Приморским шоссе. Там будут красить пилоны.



Как сообщает 20 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 26 октября по 20 ноября для движения будет закрыта разворотная петля на Приморском шоссе. Объезд перекрытого участка будет осуществляться через регулируемый светофором перекрёсток Приморского шоссе и Большой Купальной улицы.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО «ЕвроТрансСтрой».