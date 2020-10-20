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20.10.2020 12:33
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На развязке КАД с Приморским шоссе на месяц перекроют разворотную петлю

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На кольцевой автодороге Петербурга почти на месяц полностью перекроют один из съездов на развязке с Приморским шоссе. Там будут красить пилоны.

Как сообщает 20 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 26 октября по 20 ноября для движения будет закрыта разворотная петля на Приморском шоссе. Объезд перекрытого участка будет осуществляться через регулируемый светофором перекрёсток Приморского шоссе и Большой Купальной улицы.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО «ЕвроТрансСтрой».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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