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18.10.2020 18:39
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Работу журналистки Ирины Славиной собирается продолжить ее дочь

Работу нижегородского сетевого издания KozaРress, основанного журналисткой Ириной Славиной, намерена продолжить ее дочь. Об этом Маргарита Мурахтаева сообщила на своей странице в Facebook. На пост 18 октября обратил внимание «Коммерсантъ».

Сообщение в соцсети опубликовано от имени мужа и детей Ирины Славиной. «Относительно судьбы KozaPress семья заявляет, что издание однозначно будет существовать. Над проектом в данный момент уже работает Маргарита Мурахтаева, дочь Ирины Славиной и одновременно студентка филологического факультета, — говорится в посте. — Мы будем предпринимать все необходимые действия, чтобы «Коза» соответствовала высоким профессиональным и этическим стандартам, заданным Ириной Славиной».

Родственники отметили, что на журналистку оказывалось системное давление со стороны властей и силовиков. По их мнению, ответственность за произошедшее несут его инициаторы. Семья намерена добиваться расследования гибели Славиной и наказания виновных.

Напомним, главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки. О том, как город прощался с Ириной Славиной, читайте в материале нашего издания.

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Комментарии (4)

Bobr Dobr
В Гитлеровской Германии вопрос решался радикально.

Можно настоятельно рекомендовать психически больным людям не заводить детей.
А если уж завели - брать детей на учёт и наблюдать за их психическим здоровьем.
Андрей Васильев
Журналистка погибла,оставив двоих детей ! Ужас,их теперь в детдом сдадут...Теперь выяснилось,что сыну 28 годиков,за плечами условный срок,лишение прав за пьянку и исполнительное дело на 400.000 руб.,а дочке уже 21-й год.
Так сдадут их в детдом или нет?
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