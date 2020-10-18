Работу журналистки Ирины Славиной собирается продолжить ее дочь

Работу нижегородского сетевого издания KozaРress, основанного журналисткой Ириной Славиной, намерена продолжить ее дочь. Об этом Маргарита Мурахтаева сообщила на своей странице в Facebook. На пост 18 октября обратил внимание «Коммерсантъ».
Сообщение в соцсети опубликовано от имени мужа и детей Ирины Славиной. «Относительно судьбы KozaPress семья заявляет, что издание однозначно будет существовать. Над проектом в данный момент уже работает Маргарита Мурахтаева, дочь Ирины Славиной и одновременно студентка филологического факультета, — говорится в посте. — Мы будем предпринимать все необходимые действия, чтобы «Коза» соответствовала высоким профессиональным и этическим стандартам, заданным Ириной Славиной».
Родственники отметили, что на журналистку оказывалось системное давление со стороны властей и силовиков. По их мнению, ответственность за произошедшее несут его инициаторы. Семья намерена добиваться расследования гибели Славиной и наказания виновных.
Напомним, главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки. О том, как город прощался с Ириной Славиной, читайте в материале нашего издания.