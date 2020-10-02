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02.10.2020 16:42
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В Нижнем Новгороде перед зданием МВД заживо сгорела журналист Ирина Славина. На виновных она указала в Сети

Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина погибла в огне днем 2 октября в Нижнем Новгороде. Смерти предшествовали обыски.

Городское управление МЧС сообщило, что информация о пожаре на улице Горького поступило в 15:30. «По прибытии было обнаружено тело человека. Личность и причины гибели устанавливаются», — добавили в управлении. Издание «Нижний Новгород онлайн» сообщает, что погибшей оказалась Ирина Славина.

Час назад на ее странице в Facebook появилось сообщение, в котором она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Здание МВД, где и погибла журналист, оцеплено, полиция стоит и на выходах из ближайшей станции метро.

Смерти Славиной предшествовали обыски, о которых она также написала в соцсети.

По её словам, в квартиру пришли с бензорезом и фомкой около шести утра. «Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной все нормально», — отмечала журналист.

Помимо Славиной полиция приходила ещё к пяти нижегородским активистам.

Издание KozaPress зарегистрировано как СМИ в ноябре 2016 года.

Дозвониться до редакции «Фонтанке» не удалось.

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Комментарии (39)

AKM
Бессмысленная смерть, увы. Она не причинила никому из врагов реального вреда. Враги будут только радоваться.
victor_k
Хочу дожить до первого утра Свободной России.
Когда на Манежной на виселице будут болтаться "сами знаете, кто" и вся его братва.
Свифт
..... хотела наверное просто устроить акцию, дабы привлечь внимание .... и будучи уверенной, что успеют потушить, но перестаралась с горючкой ...
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