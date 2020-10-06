В Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной. Гражданская панихида переросла в шествие по проезжей части. Полицейские молча слушали, как из толпы им кричали: «Позор».

«Здесь люди защищают Родину. Как могла, так и защищала». Похороны Ирины Славиной заставили Нижний замереть

К полудню 6 октября в актовом зале Дома учёных занято больше половины мест, в проходах и в холле толпятся журналисты. Чтобы получить это помещение, близкой подруге Славиной Ирине Еникеевой пришлось обзвонить более десятка человек. Собственники, узнав о том, какое мероприятие планируется, отказывали или внезапно начинали ремонт.

«Ужасный, конечно, повод Ира выбрала, что бы нас всех собрать, — говорит в микрофон Еникеева. — Но я надеюсь, что это все будет не зря и эти маски против коронавируса будут единственным, что затыкает нам рты в этой жизни». Эмоции душат её слова, она извиняется и уходит плача.



Набивается полный зал людей. В первых рядах располагаются пожилые родственники. Женщине становится плохо, ей помогают выйти. Попрощаться со Славиной пришли соратники, гражданские активисты и простые горожане, не знавшие её лично. Среди участников церемонии председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и директор «Открытки» Андрей Пивоваров.

«Это такая боль, такая рана. Это ведь мало, кто решится. Это ведь нужно быть особенным человеком, вот она и была особенным человеком», — объясняет журналистам политический обозреватель Валентина Бузмакова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил без публики проститься с журналисткой. Он заезжал в Дом учёных, когда там были только близкие. В день гибели Ирина испекла шарлотку к 70-летию матери. Пирог до сих пор хранится нетронутым у Еникеевой, она даже думала угостить им Никитина.

«Он был буквально несколько секунд. У него дрожал голос. Ещё чуть-чуть и он бы заплакал. Думаю, что шарлотка, испечённая руками Ирэнки, его просто бы убила. Убила как чиновника», — рассказала Ирина Еникеева.



Сначала слова со сцены звучат робко. Выступающие вспоминают Бориса Немцова, говорят о подвиге и желании перемен в стране. Постепенно настроение меняется из траурного в протестное. На сцену выходит московский депутат, специально приехавший на панихиду.

«Здесь люди защищают Родину. Как могла, так и защищала», — обсуждают в холле.

«Хватит молчать, хватит боятся!» — доносится со сцены.

Через три часа поток людей не иссякает. Более сотни человек собираются на улице. Они занимают тротуар и растягиваются на проезжей части полукольцом. Сотрудники ДПС наблюдают за происходящим, но не вмешиваются. Движение транспорта останавливается.

Выносят гроб. Первыми в процессии с фотографиями идут дочь и сын Ирины. Под аплодисменты гроб загружают в катафалк. Толпа смыкается у автомобиля и начинает двигаться вперёд.

Женщина рыдает навзрыд. Справа стучат по арматуре рабочие на строящемся здании. Трамвай притормаживает и почти беззвучно проезжает сквозь толпу.

Процессия сворачивает на нижегородский Арбат — пешеходную улицу Большая Покровская, а траурная «Газель» увозит тело Ирины. Автомобиль провожают аплодисментами.

