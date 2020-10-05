«Вроде каждый чуть-чуть что-то сделал не смертельное, но в целом, сложилось, набралось». Кто такая Ирина Славина и кто виновен в ее смерти

Каждый день к зданию полиции Нижегородской области приносят цветы и свечи. Каждую ночь они исчезают. Каждое утро имя Ирины Славиной возрождается в новых цветах и свечах, зажженных в память той, что решилась заживо сгореть в знак протеста Российской Федерации.

Шесть этажей полицейского главка окружены высоким забором. Скульптурная композиция «На страже закона во все времена» появилась здесь пять лет назад и посвящена победе в Великой Отечественной войне. Но отныне одна память вытеснена другой — бронзовые городовой, милиционер и полицейский теперь свидетели страшной смерти, которую выбрала для себя главный редактор издания «Koza.Press» Ирина Славина.



Воскресным утром 4 октября корреспондент «Фонтанки» наблюдает у регионального управления МВД больше полицейских, чем гражданских. Пара сотрудников инспектирует улицу Горького. У входа в метро «Горьковская» дежурит машина ДПС, квартал патрулирует бело-синий «бобик». Нижегородцы несут букеты взамен тех, что убрали минувшей ночью. Во вторник, 6 октября, состоится прощание с Ириной Славиной. Родные погибшей просят не приносить пластиковых цветов, только живые.

Невысокая женщина в стоптанной обуви приходит к памятнику с букетом белых цветов. Её лицо закрыто медицинской маской. Проникнутые сединой волосы собраны в крепкий пучок. «Ирина, жена бизнесмена», — представляется она и говорит, что мужу из-за уголовного преследования пришлось бежать из России, а ей самой угрожали, что она с ребёнком «останется в трусах на улице». «Мне очень понятен этот поступок, и меня что-то удержало от этого шага. Мне жаль, что Ирина не удержалась», — она говорит и пытается не плакать, но ее выдает пульсирующий у правого глаза нерв.



Ирина Славина погибла 2 октября прямо на этом месте, где стоим мы. Живым факелом она рухнула под ноги бронзовому полицейскому. За 10 минут до смерти написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». «Я бы написала примерно тоже самое, — делится тезка Ирины Славиной. — Это отдельные люди, которые позволяют себе творить в твоей жизни все, что хотели. К тебе вламываются на работу, твое имя порочат. Всем по барабану, когда они к тебе явятся, что они скажут. Ты приходишь за разрешением на свидание, тебе в этот момент говорят, что сейчас будет допрос без адвоката. В твоей жизни есть хозяин и это точно не ты».

В моей смерти прошу винить

На улице Горького в Нижнем Новгороде расположен не только полицейский главк. Здесь же находится церковь летающего макаронного монстра. В библии летающего макаронного монстра можно прочитать, что дуршлаг является священным головным убором. Именно в нём на водительские права сфотографировался вискарий Михаил Иосилевич. Он главный нижегородской адепт придуманной физиком Бобби Хендерсоном пародийной религии. В миру Иосилевич в ироничном стиле пишет о городских проблемах, в социальных сетях рассказывает про фальсификации на местных выборах и шутит про «вакцину Путина», которая не работает при смешении с алкоголем, «без регистрации и оплатой картой «Мир», также она не для членов профсоюза и сторонников Навального — «то есть не работает никогда».



В городе его знают как обеспеченного человека, а для местной власти он нежелательный элемент. Иосилевича уже штрафовали за то, что в его храме прошел форум «Свободные люди» с участием оппозиционных политиков Евгения Ройзмана, Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова. Славину, кстати, тогда тоже оштрафовали — за публикацию об этом мероприятии на портале «Koza.Press».

Первого октября в Нижнем Новгороде прошла серия обысков. Уголовное дело по статье «Участие в деятельности нежелательной в РФ организации» было возбуждено в отношении Михаила Иосилевича. Следствие считает, что он предоставил площадку для встречи сторонников «Открытой России». Вот только сентябрьский форум «Открытки» проходил не в Нижнем, а Великом Новгороде. Такому географическому промаху можно было бы улыбнуться, если бы не последовавшие обыски. Кстати, в сентябре у Иосилевича действительно было мероприятие, его проводило движение «Голос» — в преддверии муниципальных выборов обучали наблюдателей.

К главному редактору издания «Koza.Press» Ирине Славиной пришли как к свидетелю по делу Иосилевича. Это было, по традиции, в 6 утра, спецназ СОБР был вооружен бензорезом и фомкой. Просьбу растерянной женщины — позволить ей одеться не на глазах чужих мужиков — суровый закон проигнорировал. О впечатлениях Славина позже писала в фейсбуке: «Если бы они так и не явились ко мне, значит, всё это время я …..(ерундой. — Прим. ред.) какой-то занималась. Ведь так? Теперь понимаю, что всё было не зря».



А еще через день на ее стене появилось «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Михаил Иосилевич увидел сообщение, но не принял всерьёз. А когда стало понятно, что шутки кончились, он бросился к месту трагедии. Ирину Славину грузили в «Газель». «Если бы не было обыска, Ирина была бы жива», — категоричен Михаил в разговоре с «Фонтанкой».

«Коза не ходит стадом»

Ирина Славина была из тех, о ком говорят либо хорошо, либо плохо, но никогда равнодушно не пожимают плечами. Четырежды лауреата всероссийских конкурсов профессионального мастерства ее трижды увольняли из официальных СМИ. «Я журналист-рецидивист», — шутила она о себе. После увольнения в 2015-м создала собственное СМИ. Назвала его «Коза Press» — потому что «может и боднуть». Стартовый капитал — 50 тысяч рублей — ей насобирали подписчики в фейсбуке. За четыре года издание не стало массовым по читаемости, но в профессиональном кругу на ее материалы обращали внимание. В 2019 году «Коза» вышла на второе место в региональном рейтинге цитируемости.



Друг Ирины Герман Князев написал в своем фейсбуке, что Славина была последним свободным журналистом в Нижнем Новгороде, и ей постоянно мешали. «Последние несколько лет ее особенно доставали и гнобили. Ей угрожали и резали шины на автомобиле, расклеивали листовки в подъезде дома, где она жила, с текстом «про врага Родины», стряпали как на конвейере административные дела по разным поводам, по доносам или за то, что выходила на улицу города с портретом убитого Бориса Немцова», — рассказал в Facebook.

К слову, это именно Славина год назад предложила переименовать город Шахунья, где был установлен бюст Сталина. За эту шутку ее оштрафовали на серьезную сумму. А в 2020-м стала одной из первых в России, кого наказали по закону о фейк-ньюс. За заметку «Первый случай коронавируса выявлен в Кстове» ей присудили штраф 65 тысяч рублей. «Иными словами, меня признали виновной в сочинении и распространении лжи. Для меня это оскорбление. Судья (ожидаемо!) не придал значения тому факту, что у полиции отсутствуют доказательства, что я распространила якобы недостоверную информацию, заведомо зная о ее недостоверности, при том что представлены факты о моей добросовестности», — писала она.

