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05.10.2020 21:30
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«Вроде каждый чуть-чуть что-то сделал не смертельное, но в целом, сложилось, набралось». Кто такая Ирина Славина и кто виновен в ее смерти

Повышенное внимание силовиков к оппозиции, устрашающие обыски и регулярные штрафы — что предшествовало смерти журналиста Ирины Славиной.

Фото: Наталья Бурухина/nn.ru

Каждый день к зданию полиции Нижегородской области приносят цветы и свечи. Каждую ночь они исчезают. Каждое утро имя Ирины Славиной возрождается в новых цветах и свечах, зажженных в память той, что решилась заживо сгореть в знак протеста Российской Федерации.

Шесть этажей полицейского главка окружены высоким забором. Скульптурная композиция «На страже закона во все времена» появилась здесь пять лет назад и посвящена победе в Великой Отечественной войне. Но отныне одна память вытеснена другой — бронзовые городовой, милиционер и полицейский теперь свидетели страшной смерти, которую выбрала для себя главный редактор издания «Koza.Press» Ирина Славина.

Фото: Наталья Бурухина/nn.ru

Воскресным утром 4 октября корреспондент «Фонтанки» наблюдает у регионального управления МВД больше полицейских, чем гражданских. Пара сотрудников инспектирует улицу Горького. У входа в метро «Горьковская» дежурит машина ДПС, квартал патрулирует бело-синий «бобик». Нижегородцы несут букеты взамен тех, что убрали минувшей ночью. Во вторник, 6 октября, состоится прощание с Ириной Славиной. Родные погибшей просят не приносить пластиковых цветов, только живые.

Невысокая женщина в стоптанной обуви приходит к памятнику с букетом белых цветов. Её лицо закрыто медицинской маской. Проникнутые сединой волосы собраны в крепкий пучок. «Ирина, жена бизнесмена», — представляется она и говорит, что мужу из-за уголовного преследования пришлось бежать из России, а ей самой угрожали, что она с ребёнком «останется в трусах на улице». «Мне очень понятен этот поступок, и меня что-то удержало от этого шага. Мне жаль, что Ирина не удержалась», — она говорит и пытается не плакать, но ее выдает пульсирующий у правого глаза нерв.

Ирина Славина погибла 2 октября прямо на этом месте, где стоим мы. Живым факелом она рухнула под ноги бронзовому полицейскому. За 10 минут до смерти написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

«Я бы написала примерно тоже самое, — делится тезка Ирины Славиной. — Это отдельные люди, которые позволяют себе творить в твоей жизни все, что хотели. К тебе вламываются на работу, твое имя порочат. Всем по барабану, когда они к тебе явятся, что они скажут. Ты приходишь за разрешением на свидание, тебе в этот момент говорят, что сейчас будет допрос без адвоката. В твоей жизни есть хозяин и это точно не ты».

В моей смерти прошу винить

На улице Горького в Нижнем Новгороде расположен не только полицейский главк. Здесь же находится церковь летающего макаронного монстра. В библии летающего макаронного монстра можно прочитать, что дуршлаг является священным головным убором. Именно в нём на водительские права сфотографировался вискарий Михаил Иосилевич. Он главный нижегородской адепт придуманной физиком Бобби Хендерсоном пародийной религии. В миру Иосилевич в ироничном стиле пишет о городских проблемах, в социальных сетях рассказывает про фальсификации на местных выборах и шутит про «вакцину Путина», которая не работает при смешении с алкоголем, «без регистрации и оплатой картой «Мир», также она не для членов профсоюза и сторонников Навального — «то есть не работает никогда».

В городе его знают как обеспеченного человека, а для местной власти он нежелательный элемент. Иосилевича уже штрафовали за то, что в его храме прошел форум «Свободные люди» с участием оппозиционных политиков Евгения Ройзмана, Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова. Славину, кстати, тогда тоже оштрафовали — за публикацию об этом мероприятии на портале «Koza.Press».

Первого октября в Нижнем Новгороде прошла серия обысков. Уголовное дело по статье «Участие в деятельности нежелательной в РФ организации» было возбуждено в отношении Михаила Иосилевича. Следствие считает, что он предоставил площадку для встречи сторонников «Открытой России». Вот только сентябрьский форум «Открытки» проходил не в Нижнем, а Великом Новгороде. Такому географическому промаху можно было бы улыбнуться, если бы не последовавшие обыски. Кстати, в сентябре у Иосилевича действительно было мероприятие, его проводило движение «Голос» — в преддверии муниципальных выборов обучали наблюдателей.

К главному редактору издания «Koza.Press» Ирине Славиной пришли как к свидетелю по делу Иосилевича. Это было, по традиции, в 6 утра, спецназ СОБР был вооружен бензорезом и фомкой. Просьбу растерянной женщины — позволить ей одеться не на глазах чужих мужиков — суровый закон проигнорировал. О впечатлениях Славина позже писала в фейсбуке: «Если бы они так и не явились ко мне, значит, всё это время я …..(ерундой. — Прим. ред.) какой-то занималась. Ведь так? Теперь понимаю, что всё было не зря».

А еще через день на ее стене появилось «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Михаил Иосилевич увидел сообщение, но не принял всерьёз. А когда стало понятно, что шутки кончились, он бросился к месту трагедии. Ирину Славину грузили в «Газель». «Если бы не было обыска, Ирина была бы жива», — категоричен Михаил в разговоре с «Фонтанкой».

«Коза не ходит стадом»

Ирина Славина была из тех, о ком говорят либо хорошо, либо плохо, но никогда равнодушно не пожимают плечами. Четырежды лауреата всероссийских конкурсов профессионального мастерства ее трижды увольняли из официальных СМИ. «Я журналист-рецидивист», — шутила она о себе. После увольнения в 2015-м создала собственное СМИ. Назвала его «Коза Press» — потому что «может и боднуть». Стартовый капитал — 50 тысяч рублей — ей насобирали подписчики в фейсбуке. За четыре года издание не стало массовым по читаемости, но в профессиональном кругу на ее материалы обращали внимание. В 2019 году «Коза» вышла на второе место в региональном рейтинге цитируемости.

Друг Ирины Герман Князев написал в своем фейсбуке, что Славина была последним свободным журналистом в Нижнем Новгороде, и ей постоянно мешали. «Последние несколько лет ее особенно доставали и гнобили. Ей угрожали и резали шины на автомобиле, расклеивали листовки в подъезде дома, где она жила, с текстом «про врага Родины», стряпали как на конвейере административные дела по разным поводам, по доносам или за то, что выходила на улицу города с портретом убитого Бориса Немцова», — рассказал в Facebook.

К слову, это именно Славина год назад предложила переименовать город Шахунья, где был установлен бюст Сталина. За эту шутку ее оштрафовали на серьезную сумму. А в 2020-м стала одной из первых в России, кого наказали по закону о фейк-ньюс. За заметку «Первый случай коронавируса выявлен в Кстове» ей присудили штраф 65 тысяч рублей. «Иными словами, меня признали виновной в сочинении и распространении лжи. Для меня это оскорбление. Судья (ожидаемо!) не придал значения тому факту, что у полиции отсутствуют доказательства, что я распространила якобы недостоверную информацию, заведомо зная о ее недостоверности, при том что представлены факты о моей добросовестности», — писала она.

Она была категоричной, горячей и с обостренным чувством справедливости, а еще расстраивалась, что любимый город превращается в болото, в котором нет протестов как в Хабаровске, Архангельске и Екатеринбурге. Инертность гражданского общества печалила ее, говорит друг и соратник Михаил Иосилевич.

Хуже пассивности граждан, по ее мнению, может быть только молчание журналистов. Главный редактор информагентства Newsroom24 и близкая подруга погибшей Ирина Еникеева объясняет: «Ирэнка если и расстраивалась, то никак не из-за того, что нет протестов как в Хабаровске. Она не понимала, почему молчат коллеги-журналисты о том же самом Хабаровске. Понимаете, о чем я? Она считала именно журналистов информационным проводником».

Коллеги-журналисты из подконтрольных власти изданий молчали и в день смерти Ирины Славиной. Еникеева утверждает, что рассказывать о произошедшем начали только после того, как получили «добро» сверху.

Ирина Славина умела быть настолько категоричной, что это отворачивало от нее даже близких по духу. Активистка движения «СпасГрад» и координатор федерального проекта «Том Соейр Фест» Анна Давыдова сошлась со Славиной на градозащитной почве, а разошлась — на политической. Членство Давыдовой в Общероссийском народном фронте и памятная медаль от президента вызвали у Славиной неприятие.

«Мы с Ириной спорили о том, как к новой власти (команда губернатора Глеба Никитина. — Прим. ред.) относиться. Она считала, что не должно быть ни контактов, ни сотрудничества. А я считала, что сохранение наследия — это общее дело и пускай они тоже в нем участвуют. Мы со Славиной в последнее время не общались, потому что она считала, что я прогибаюсь под власть. Но мне-то дело делать надо, а не права качать», — рассказывает Давыдова.

«А мне кажется, что война»

В Нижнем Новгороде доставалось не только Славиной. До первого ноября 2018 года возглавлял местный центр «Э» полковник полиции Алексей Трифонов. Как писал Insider, в этот период нижегородское подразделение было чуть ли не самым продуктивным в России. Местные активисты до сих пор вспоминают, как члену «Другой России» Александру Зайцеву надели на голову мешок, отвезли в лес и закопали в муравейник. В твиттер-аккаунте «Опер НН», который журналисты связывают с силовиками, велась трансляция похищения.

В уголовном деле в отношении Михаила Иосилевича фигурирует постоянный свидетель прокуратуры Илья Савинов, который с завидной периодичностью выступает на процессах против активистов.

«Вроде мелочь, но одна, вторая, критическая масса набирается и происходит какое-то ужасное событие, — рассуждает Иосилевич о давлении силовиков. — Вроде бы никто не виноват, вроде каждый чуть-чуть что-то сделал не смертельное, но в целом, сложилось, набралось».

В июне 2019 года Ирина Славина написала в фэйсбуке: «Интересно, если я устрою акт самосожжения возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю) это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему, или моя жертва будет бессмысленна? Думаю, лучше умереть так, чем от рака как моя бабушка в 52 года».

Ей ответили в комментариях, что сейчас не война, а подвиг со смертельным исходом никого не спасёт.

«А мне кажется, что война», — возразила тогда Славина.

«Всё на свете имеет конец»

Улица имени Максима Горького как место трагедии заставила нижегородцев вспомнить о Данко, отдавшем сердце людям. Прощание с Ириной Славиной назначено на 6 октября, родные приняли решение о кремации и просят журналистов не сообщать место захоронения.

На следующий день после гибели Славной ее дочь Маргарита вышла с одиночным пикетом, в руках был плакат: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Михаил Иосилевич тоже считает, что круг виновных в смерти шире официальных представителей власти.

— У нас на защиту парка «Швейцария» выходит 200 человек, для миллионного города 50 тысяч — не проблема, если важный какой-то вопрос. У нас их нет, поэтому наши чинушки могут принять любое решение, а потом сказать, ну ладно, давайте по-другому сделаем — если им из Москвы что-то скажут. А местные жители не могут говорить и не хотят, они считают, что от них ничего не зависит, — отмечает Михаил.

Если так рассуждать, то инертное общество тоже способствовало произошедшей трагедии?

— Да я согласен.

После двухдневной паузы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал о Славиной пост в инстаграм. Он был лично знаком с журналистской и в его соболезновании прозвучало не чиновничье: «Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны».

Какие уроки извлекла власть, станет понятно из хода расследования уголовного дела Михаила Иосилевича. Свои предварительные выводы по Славиной Следственный комитет уже опубликовал. Усомнившись в ее психическом здоровье, он заявил, что обыски не могли стать причиной и следствием. Комментарии к посту губернатора Никитина закрыты. Его пресс-служба отказала «Фонтанке» в интервью с аргументом: Это дело личное, он уже все сказал в инстаграме.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

Фото: Наталья Бурухина/nn.ru
Фото: Наталья Бурухина/nn.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

ESV
Шизофреники сжигают себя заживо и становятся героями.
Эй,там во власти поняли новый тренд? Будете приходить с обысками,в ответ оппозиционеры будут сжигать себя. Пока еще себя.
Oliv
"... инертное общество тоже способствовало произошедшей трагедии" - это самая важная фраза статьи. Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия творится все зло на Земле. Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство. Множество вариаций одного - нельзя мириться с подлостью, обманом, воровством, ложью, фальшью, угрозами, насилием. Общество состоит из миллионов людей, которые, объединившись, снесут любого диктатора, любого преступника, какая бы сильная за ним не стояла армия. Люди, не будьте равнодушными, потому, что это страшный тупик, это отсутствие нормального будущего у вас и ваших потомков.
aaignat
Прекрасная статья, спасибо. Учитесь, выженковы с мафиозами
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