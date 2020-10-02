Следком Нижнего Новгорода сомневается, что погибшая в огне журналистка Славина была психически здорова

Следственный комитет не видит прямой связи в гибели журналистки Ирины Славиной и обысках, которые прошли у нее накануне смерти. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.



Региональный следком официально назвал фамилию погибшей Славиной, по паспорту Мурахтаевой. Ведомство сомневается, что она была психически здорова, — будет проведена соответствующая экспертиза.

«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — добавили в СК.