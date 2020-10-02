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02.10.2020 19:09
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Следком Нижнего Новгорода сомневается, что погибшая в огне журналистка Славина была психически здорова

Следственный комитет не видит прямой связи в гибели журналистки Ирины Славиной и обысках, которые прошли у нее накануне смерти. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Региональный следком официально назвал фамилию погибшей Славиной, по паспорту Мурахтаевой. Ведомство сомневается, что она была психически здорова, — будет проведена соответствующая экспертиза.

«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — добавили в СК.

Главный редактор KozaPress Ирина Славина заживо сгорела у здания МВД по Нижнему Новгороду днем 2 октября. Ей пытались помочь, но женщина оттолкнула прохожего. В своей смерти она просит винить Российскую Федерацию. Накануне гибели у нее дома прошли обыски, искали, как утверждала сама Славина, брошюры «Открытой России». Журналист не единожды участвовала в акциях оппозиции.

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Комментарии (3)

Kot Piter
У неё есть муж, у неё есть дети.
Если бы у неё были проблемы с психикой, то это давно бы заметили близкие люди!!!
Maxic_84
Давно сомневаемся в психическом здоровье сотрудников СК
hal9000
Если они знали что она была психически нездорова..как они могли использовать подобные методы ведения следствия?...
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