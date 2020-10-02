Спасти журналистку в Нижнем Новгороде от огня пытался прохожий. Она его оттолкнула

Обстоятельства гибели Ирины Славиной изучает Следственный комитет Нижнего Новгорода. Также сообщается, что гибель журналистки подтвердил ее муж. По данным издания «Нижний Новгород онлайн», тело уже увезли от здания регионального управления МВД. Сейчас там скапливаются люди, они несут цветы и фотографии Славиной, но к самому месту трагедии никого не пускают.

Смерть главного редактора нижегородского издания Ирины Славиной подтвердил ее супруг. Женщине пытались помочь, но она спасти себя не дала.

Также было опубликовано видео, на котором запечатлен момент гибели журналистки. Как только пламя появилось на ее одежде, потушить его пытался прохожий своей курткой. Огонь разгорался очень быстро, женщина отталкивала молодого человека. По некоторой информации, она привязала себя к скамейке.

Главный редактор издания KozaPress погибла в половине четвертого днем 2 октября. Незадолго до этого на ее странице в Facebook появился пост, в котором она просила винить в своей смерти Российскую Федерацию. Официально редакция никак не комментировала смерть руководителя, но на странице СМИ в той же соцсети появился репост последней записи Славиной. Сайт издания в настоящее время недоступен.

Славина регулярно участвовала в пикетах и поддерживала оппозицию. Ее привлекали к административной ответственности. Накануне гибели к ней домой пришли с обысками. По ее же словам, искали брошюры «Открытой России».