Два года колонии за пост о самоубийстве журналистки Славиной. Вынесен приговор видеооператору ФБК Зеленскому

Тушинский суд Москвы признал виновным видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ иноагентом) Павла Зеленского в призывах к экстремизму в Интернете за пост об устроившей самосожжение нижегородской журналистке Ирине Славиной. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда 16 апреля сообщает «Интерфакс».
Зеленский признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима. Также его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Интернете.
В суде уточнили, что дело рассматривалось в особом порядке — без изучения доказательств, поскольку подсудимый признал вину.
По версии Следственного комитета, 2 октября 2020 года Павел Зеленский опубликовал в своем аккаунте в Twitter две записи. Они, как отмечается, содержали угрозы и враждебные высказывания в отношении представителей высших органов власти РФ в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Славиной.