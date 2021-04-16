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Два года колонии за пост о самоубийстве журналистки Славиной. Вынесен приговор видеооператору ФБК Зеленскому

Видеооператор ФБК получил два года колонии за призывы к экстремизму в Интернете

Тушинский суд Москвы признал виновным видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ иноагентом) Павла Зеленского в призывах к экстремизму в Интернете за пост об устроившей самосожжение нижегородской журналистке Ирине Славиной. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда 16 апреля сообщает «Интерфакс».

Зеленский признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима. Также его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Интернете.

В суде уточнили, что дело рассматривалось в особом порядке — без изучения доказательств, поскольку подсудимый признал вину.

По версии Следственного комитета, 2 октября 2020 года Павел Зеленский опубликовал в своем аккаунте в Twitter две записи. Они, как отмечается, содержали угрозы и враждебные высказывания в отношении представителей высших органов власти РФ в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Славиной.

Главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября 2020 года, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. Следственный комитет дважды отказывался возбуждать уголовное дело о доведении Славиной до самоубийства. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки.

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Комментарии (9)

SU LUX INN
у Меня сложилось впечатление, что Зеленский - это унылый клоун! жалкая попытка подражать по-настоящему Сильному человеку - Петру Порошенко!
Михаил Петров-Водкин
За фамилию срок дали.
Komarinsk2019
Довести человека до самосожжения можно, а возмущаться этим нельзя.
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