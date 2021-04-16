Два года колонии за пост о самоубийстве журналистки Славиной. Вынесен приговор видеооператору ФБК Зеленскому

Тушинский суд Москвы признал виновным видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ иноагентом) Павла Зеленского в призывах к экстремизму в Интернете за пост об устроившей самосожжение нижегородской журналистке Ирине Славиной. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда 16 апреля сообщает «Интерфакс».



Зеленский признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима. Также его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Интернете.