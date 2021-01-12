Попытка номер три. СК снова начал проверку по факту доведения до самоубийства журналистки Ирины Славиной

Следственное управление СКР по Нижегородской области в третий раз начало проверку по факту самосожжения главного редактора Koza.Press Ирины Славиной.
Об этом 12 января сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката семьи погибшей Александра Караваева. По его словам, о проверке стало известно от следователя. Близкие Славиной решения о возобновлении пока не получали. Защитник уточнил, что в данный момент следователи дополнительно опрашивают свидетелей.
В ноябре СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства Славиной.
Главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки. О том, как город прощался с Ириной Славиной, читайте в материале нашего издания.