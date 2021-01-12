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Попытка номер три. СК снова начал проверку по факту доведения до самоубийства журналистки Ирины Славиной

Следственное управление СКР по Нижегородской области в третий раз начало проверку по факту самосожжения главного редактора Koza.Press Ирины Славиной.

Об этом 12 января сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката семьи погибшей Александра Караваева. По его словам, о проверке стало известно от следователя. Близкие Славиной решения о возобновлении пока не получали. Защитник уточнил, что в данный момент следователи дополнительно опрашивают свидетелей.

В ноябре СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства Славиной.

Главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки. О том, как город прощался с Ириной Славиной, читайте в материале нашего издания.

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Комментарии (1)

Петр Петров
Так и до отравителя Навального доберутся!!
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