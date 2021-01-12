Попытка номер три. СК снова начал проверку по факту доведения до самоубийства журналистки Ирины Славиной

Следственное управление СКР по Нижегородской области в третий раз начало проверку по факту самосожжения главного редактора Koza.Press Ирины Славиной.



Об этом 12 января сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката семьи погибшей Александра Караваева. По его словам, о проверке стало известно от следователя. Близкие Славиной решения о возобновлении пока не получали. Защитник уточнил, что в данный момент следователи дополнительно опрашивают свидетелей.



В ноябре СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства Славиной.

