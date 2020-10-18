Полицейские просят взглянуть на мужчину, подозреваемого в серии насильственных преступлений против женщин как минимум в трех городах России, включая Петербург. Они полагают, что жертв может быть больше. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 18 октября, в начале лета сотрудники полиции задержали в Свердловской области 34-летнего уроженца Башкортостана, в отношении которого ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По предварительной версии, с августа по октябрь 2016 года он напал как минимум на трех женщин из Петербурга, Самары и Владимира, одной из которых на тот момент исполнилось 17 лет. «Во время совершения противоправных действий злоумышленник придерживался одной и той же линии поведения: выбирал жертву на улице, следовал за ней к дому или в лифт, после чего, угрожая физической расправой, совершал в отношении женщины насильственные действия сексуального характера», — добавили в полицейском главке. «Фонтанке» предоставили видеозапись короткого допроса подозреваемого в этих преступлениях. Он утверждает, что в момент нападения на своих жертв «был в состоянии аффекта», а на вопрос, употреблял ли до этого алкоголь или наркотики, отвечает: «Нюхал бензин».

ГУ МВД по СПб и ЛО