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18.10.2020 14:47
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Петербурженок попросили взглянуть на опасного арестанта. Он нюхал бензин и насиловал женщин

Полицейские просят взглянуть на мужчину, подозреваемого в серии насильственных преступлений против женщин как минимум в трех городах России, включая Петербург. Они полагают, что жертв может быть больше.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 18 октября, в начале лета сотрудники полиции задержали в Свердловской области 34-летнего уроженца Башкортостана, в отношении которого ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По предварительной версии, с августа по октябрь 2016 года он напал как минимум на трех женщин из Петербурга, Самары и Владимира, одной из которых на тот момент исполнилось 17 лет. «Во время совершения противоправных действий злоумышленник придерживался одной и той же линии поведения: выбирал жертву на улице, следовал за ней к дому или в лифт, после чего, угрожая физической расправой, совершал в отношении женщины насильственные действия сексуального характера», — добавили в полицейском главке.

«Фонтанке» предоставили видеозапись короткого допроса подозреваемого в этих преступлениях. Он утверждает, что в момент нападения на своих жертв «был в состоянии аффекта», а на вопрос, употреблял ли до этого алкоголь или наркотики, отвечает: «Нюхал бензин».

ГУ МВД по СПб и ЛО

Сейчас он находится под стражей по решению Приморского районного суда Петербурга.

В ГУ МВД России по городу и области попросили взглянуть на лицо опасного арестанта. «Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанного человека, просьба обращаться в полицию по телефону 02 или 112, или по телефону 8 (911) 950–03–08», — добавили в главке.

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Комментарии (9)

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Инопланетенин
Мужской Взгляд
Вот-вот.. бензин оказывается ещё и сильный наркотик, надо цену поднимать.
vic_5e4cd1938d1a8
Вот поэтому, западные страны и планируют полный переход на электротягу ....
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