Театр в Москве поплатится за «безмасочников» на концерте группы «На-На»
Театр «Золотое кольцо» в Москве могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы «На-На» 17 октября. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Владимира Комарова.
Нарушения масочно-перчаточного режима были обнаружены в ходе мониторинга. По словам Комарова, в театр пускали посетителей без перчаток, некоторые находились в фойе без масок. После того, как администрации театра сделали замечания, сотрудники стали выдавать посетителям СИЗ и требовать их не снимать.
Руководство театра пригласят в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении. Культурному учреждению грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо приостановление деятельности на 90 суток, уточнил Комаров.
Напомним, в Петербурге 16 октября Смольный провел рейд на рынке «Апраксин двор», около 10 человек нашли без масок и перчаток, остальные штрафы выписаны за нарушение правил торговли.
О том, как петербургский подход к «безмасочникам» отличается от столичного, читайте в материале «Фонтанки».