Театр в Москве поплатится за «безмасочников» на концерте группы «На-На»

Театр «Золотое кольцо» в Москве могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы «На-На» 17 октября. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Владимира Комарова.

Нарушения масочно-перчаточного режима были обнаружены в ходе мониторинга. По словам Комарова, в театр пускали посетителей без перчаток, некоторые находились в фойе без масок. После того, как администрации театра сделали замечания, сотрудники стали выдавать посетителям СИЗ и требовать их не снимать.