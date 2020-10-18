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18.10.2020 11:27
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Театр в Москве поплатится за «безмасочников» на концерте группы «На-На»

Театр «Золотое кольцо» в Москве могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы «На-На» 17 октября. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Владимира Комарова.

Нарушения масочно-перчаточного режима были обнаружены в ходе мониторинга. По словам Комарова, в театр пускали посетителей без перчаток, некоторые находились в фойе без масок. После того, как администрации театра сделали замечания, сотрудники стали выдавать посетителям СИЗ и требовать их не снимать.

Руководство театра пригласят в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении. Культурному учреждению грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо приостановление деятельности на 90 суток, уточнил Комаров.

Напомним, в Петербурге 16 октября Смольный провел рейд на рынке «Апраксин двор», около 10 человек нашли без масок и перчаток, остальные штрафы выписаны за нарушение правил торговли.

О том, как петербургский подход к «безмасочникам» отличается от столичного, читайте в материале «Фонтанки».

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